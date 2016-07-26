نخستین استارتاپ تخصصی در ایلام برگزار می شود

کامران سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استارتاپ به یک شرکت‌ یا یک سازمان موقت گفته می‌شود که در راستای یافتن راه حلی برای یک مدل کسب و کار قابل توسعه و تکرار پذیر راه اندازی می شود.

وی افزود: یکی از مهم ترین محورهایی که در زمینه استارتاپ می تواند فعالیت چشمگیری داشته باشد بخش آی سی تی است و دانش آموختگان این رشته می توانند با توجه به تحصیلات خود فعالیت مستمر و سودآوری داشته باشند.

سرپرست پارک علم و فناوری ایلام یادآور شد: با توجه به تحصیل ۱۷ هزار نفر در استان در رشته های مرتبط با حوزه آی سی تی، دانشگاه ایلام به همراهی پارک علم و فناوری استان نخستین استارتاپ تخصصی را مهرماه امسال در دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد.

طاهرپور اظهار کرد: فعالان این حوزه ایده ها و فکرهای خلاقانه خود را به منظور یافتن الگوی کسب و کار ارائه می دهند و این فرآیند قابلیت تکرار داشته و می تواند بطور مستمر به منظور خلق ثروت برای شاغلان در این عرصه مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: کشورهای پیشرفته با سرمایه گذاری در حوزه آی سی تی توانسته اند ضمن اشتغالزایی درآمدهای سرشاری را نیز کسب کنند که باید با الگوبرداری از مزیت های این رشته با توجه به اینکه روز به روز کاربرد آن در جامعه بیشتر می شود، برای گسترش آن در کشور حرکت کرد.

سرپرست پارک علم و فناوری ایلام این استان را در زمینه راه اندازی شرکت های دانش بنیان بسیار نوپا دانست و تاکید کرد: تاکنون تنها یک شرکت در این حوزه در ایلام به ثبت رسیده ولی ۲۲ شرکت در حال طی کردن مراحل ارزیابی هستند که در تلاش هستیم تعداد شرکت های دانش بنیان استان را تا پایان سال جاری به ۱۰ شرکت ارتقا دهیم.