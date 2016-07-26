به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با صدور اطلاعیه مشترکی ضمن گرامیداشت سالروز ارتحال آیت الله علی اکبر مشکینی امام جمعه فقید قم از برگزاری مراسم بزرگداشت این عالم فرزانه در مصلی قدس قم همزمان با هشتم مردادماه خبر دادند.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

خاطره جانسوز رحلت عالم جلیل القدر، فقیه وارسته و رئیس فقید شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر مشکینی(ره) اندوه گرانی است که گستره دل‌ها را فرا گرفته و روان عاشقان را داغدار ساخته است.

آن مفسر برجسته قرآن و معلم بزرگ اخلاق که طی سال‌های عمر خود کوشید تا با حُسن رفتار و شیوایی گفتار، دل‌های توده‌های مردم را عاشق اسلام عزیز سازد و اخلاق انبیاء‌ و اولیای الهی را در جامعه گسترش دهد.

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مجلس گرامیداشت نهمین سالگرد آیت‌الله مشکینی، در روز جمعه مورخ هشت مردادماه قبل از خطبه‌های نماز جمعه در مصلای بزرگ قدس قم برگزار خواهد شد.

از حضرات آیات عظام، علمای اعلام، فضلاء، طلاب عزیز و مردم قدرشناس قم دعوت می‌شود تا با حضور با شکوه خود در این مراسم از مقام شامخ آن عالم جلیل القدر تجلیل شود.