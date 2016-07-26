فیلم/ نمایی از جنایات آل سعود به روایت یک مستند سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند سینمایی «یک روز در بیمارستان سلمانیه»، تصاویر جدیدی از جنایات آل سعود در بحرین را رونمایی می کند. این مستند، هفته آینده با حضور مسئولان و هنرمندان سینمایی در تالار ایوان شمس رونمایی می شود.

«یک روز در بیمارستان سلمانیه» به تهیه کنندگی عابدین مهدوی روایتی از جنایات رژیم آل سعود و آل خلیفه در بحرین است. روایتگری بخشی از این مستند با تصویربرداری و کمک جوانان بحرینی صورت گرفته است.

به دلیل خفقان شکل گرفته توسط دولت بحرین، تاکنون تصاویر محدودی از اجتماع مردم این کشور در انقلاب ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ در رسانه ها منتشر شده است و تنها تصاویر این انقلاب بازنشر گزارش های تصویری است که از شبکه الجزیره و المنار به شکل محدود پخش شده است.

در این مستند سینمایی ۸۰ دقیقه ای از تصاویر نابی با فیلمبرداری جوانان بحرینی و سازنده این اثر استفاده شده است. داستان مستند «یک روز در بیمارستان سلمانیه» اگرچه در بیمارستان سلمانیه شهر منامه روایت می شود اما اتفاقات و اعتراضات مردمی در بحرین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را نیز به تصویر کشیده است.

مستند سینمایی «یک روز در بیمارستان سلمانیه» با تصویری از کودکانی شروع می شود که بر دوش پدران خود در تظاهراتی آرام، پرچم بحرین را در دست دارند و شعر و سرود می خوانند و شادند و با تصویری پایان می گیرد که کودکی زخمی در آغوش پرستاری است که در راهروی بیمارستان سلمانیه با چشمانی اشک بار می دود.

مستند «یک روز در بیمارستان سلمانیه» دوشنبه ۱۱ مردادماه در تالار ایوان شمس با حضور هنرمندان و مسئولان سینمایی رونمایی می شود. همزمان با اکران این مستند در سینماهای کشور در اروپا و کانادا نیز اکران می شود.

عابدین مهدوی کارگردان و تهیه کننده مستند «یک روز در بیمارستان سلمانیه» از سال ۲۰۰۱ تا کنون به عنوان عکاس خبرنگار و فیلمساز فعال در زمینه کمک به کودکان جنگ زده و حقوق بشر در بیشتر جنگ‌ها و بحران‌های بین‌المللی حضور داشته و موضوع اصلی فعالیت‌های فرهنگی و هنری وی کودکان جنگ، فقر و بحران است.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: گروه تصویربرداران جوانان انقلابی بحرین، عابدین مهدوی، تدوین: سید مجتبی هاشمی، دستیار تدوین: محسن کسایی، موسیقی: گروه موزیک آنوبیس، طراح گرافیست و تیتراژ: مارتا بوسو، روابط عمومی: معین احمدیان، صدابردار و صداگذار:نادر علیمردانی، دستیار صدا: مهدی بهزادپور، گروه تولید خارجی: الیزا محمود، علی مصطفی، سید علی صادق، دستیار کارگردان مارتا بوسو، مهرداد حسین زاده، هادی فرزانه و در موسسه بین المللی فیلم انسانیت تهیه شده است.