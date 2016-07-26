ساخت دکل برق مقابل برج ظهران صحت ندارد/گزارش روزانه ۵۰تخلف میراثی

ناصر طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با ساخت ایستگاه برق در جلوی برج ظهران واقع در خیابان میرزاطاهر اظهار داشت: اطلاعی در ارتباط با ساخت ایستگاه برق در برابر برج کبوتر ظهران به یگان حفاظت میراث فرهنگی رسید و بر این اساس کار ساخت و ساز در این محدوده متوقف شد.

وی افزود: بر این اساس نامه ای به شهرداری نوشتیم و موضوع از این طریق به اداره برق ابلاغ شد و مشخصات فنی پست موردنظر از نظر ارتفاع و ابعاد مورد بررسی قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان بیان داشت: پس از بررسی های لازم مشخص شد که این ساخت ساز در ارتباط با یک پست عادی برق و اتاقکی در حد طبقه همکف بوده است و موضوع ساخت دکل برق در روبروی این برج صحت ندارد.

وی ادامه داد: بر این اساس توصیه های لازم توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان انجام شد و این موضوع گوشزد شد که نمای ساختمان به دلیل مجاورت با برج تاریخی باید از آجر سنتی پنج سانتیمتری باشد.

طاهری تاکید کرد: همچنین رعایت فاصله ۱۵ متری برای حفظ حریم قانونی برج کبوتر به عنوان یک اثر تاریخی ضروری است.

گزارش روزانه ۵۰ تا ۶۰ تخلف حریم ساخت و ساز در اصفهان

وی افزود: در اصفهان به عنوان یک شهر میراثی روزانه ۵۰ تا ۶۰ گزارش در ارتباط با تخلف های ساخت و سازی گزارش می شود که یگان حفاظت فعالیت های لازم را در سطح کارشناسی انجام و موارد ضروری به مدیر میراث فرهنگی اطلاع داده می شود.