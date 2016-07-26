گوجه فرنگی خوشمزه تر و مقاومتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در گوجه فرنگی مکانیزمی وجود دارد که موجب نرم شدن آن می شود و تا کنون به عنوان یک مسئله ناشناخته برای دانشمندان باقی مانده بود.

اما محققین دانشگاه «رویال هالووی لندن» موفق به شناسایی ژنی شده اند که با ایجاد تغییر در آنزیم گوجه فرنگی موجب نرم شدن آن می شود اما با مهار آن می توان گوجه را برای مدت زیادی به صورت سفت و کاملا رسیده نگهداری کرد ضمن اینکه می توان تنوع طعم گوجه فرنگی را افزایش داد.

ژن کشف شده در حقیقت موجب تغییراتی در آنزیم «پکتات لیاز» گوجه فرنگی می شود که معمولا این ماده باعث از بین رفتن «پکتین» در دیواره سلول های گوجه در زمان رسیده شدن و در نهایت نرم شدن و زود خراب شدن آن می شود.

به گفته محققین در صورت جلوگیری از فعالیت این ژن می توان فرایند نرم شدن گوجه فرنگی را به طرز قابل توجهی کاهش داد و کشاورزان مقدار بیشتری گوجه پرورش دهند و نگرانی برای خراب شدن زود هنگام آنها وجود نداشته باشد.