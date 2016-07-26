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۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

رئیس بخش پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

هوای ابری با وزش باد برای اصفهان پیش‌بینی می‌شود

هوای ابری با وزش باد برای اصفهان پیش‌بینی می‌شود

اصفهان- رئیس بخش پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در بیشتر مناطق استان اصفهان هوای ابری و همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتا ناپایدار طی دو روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس وضعیت جوی طی این مدت در بیشتر مناطق استان به‌صورت قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد همراه است.

رئیس بخش پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: در نیمه شمالی استان گاهی وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق شرقی باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

خدابخش ادامه داد: بیشینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در برخی مناطق استان یک تا دو درجه افزایش و کمینه دما یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان قسمتی ابری با غبارصبحگاهی  همراه است، اضافه کرد: در این روز گاهی افزایش ابر در بعدازظهر وزش باد پیش بینی می‌شود.

رئیس بخش پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: فردا هوای اصفهان کمی تا قسمتی ابری با غبار صبحگاهی در بعدازظهر و با وزش باد همراه است.

وی اعلام کرد: وزش باد نسبتا شدید امروز در بیشتر شهرستان‌های اصفهان مشاهده می‌شود.

کد مطلب 3724011

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