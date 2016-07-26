حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشههای هواشناسی بیانگر جو نسبتا ناپایدار طی دو روز آینده بر روی استان اصفهان است.
وی بیان داشت: بر این اساس وضعیت جوی طی این مدت در بیشتر مناطق استان بهصورت قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد همراه است.
رئیس بخش پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: در نیمه شمالی استان گاهی وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق شرقی باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
خدابخش ادامه داد: بیشینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در برخی مناطق استان یک تا دو درجه افزایش و کمینه دما یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان قسمتی ابری با غبارصبحگاهی همراه است، اضافه کرد: در این روز گاهی افزایش ابر در بعدازظهر وزش باد پیش بینی میشود.
رئیس بخش پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: فردا هوای اصفهان کمی تا قسمتی ابری با غبار صبحگاهی در بعدازظهر و با وزش باد همراه است.
وی اعلام کرد: وزش باد نسبتا شدید امروز در بیشتر شهرستانهای اصفهان مشاهده میشود.
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