فعالیت رسمی منطقه آزاد اروند به طور واقعی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی صبح امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی استقرار گیت های ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند در محل سرسرای اجتماعات این سازمان اظهار کرد: اتفاقی که امروز به همت تمامی مسئولان در منطقه آزاد اروند کلید می خورد اتفاقیست که شاید برای سالها و یا قرنها می تواند برای مردم آبادان و خرمشهر منشا اثر باشد، این جلسات نیز جلسات تاریخ ساز و حضور مسئولان در این مقطع تاریخی در حقیقت افتخار و ذخیره ای برای آخرت آنان براساس ماموریتهای محوله خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش مسئولان منطقه آزاد اروند در جهت فراهم سازی شرایط و زمینه های مورد نیاز اجرایی شدن مصوبه دولت مبنی بر قرار گرفتن کامل شهرهای آبادان و خرمشهر در محدده منطقه آزاد اروند، عنوان کرد: نشست مسئولان شهرهای آبادان و خرمشهر و سازمان منطقه آزاد اروند نیز در راستای تصمیم گیری، هماهنگی بین بخشی و زدن کلید شروع کار برای تحقق امر تاریخی ایجاد منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر انجام شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با یادآوری اینکه موضوع توسعه منطقه آزاد اروند به کل شهرهای آبادان و خرمشهر در نخستین سفر رئیس جمهور به خوزستان اعلام شد، تصریح کرد: اگر چه تصمیم رئیس جمهور به تحت پوشش قرار گرفتن کل شهرستانهای مذکور بود اما تنها افزوده شدن حدود شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده قبلی به تصویب نهایی رسید که امید می رود در گام بعدی این محدوه به کل شهرستان آبادان و خرمشهر تسری پیدا کند.

ایجاد کلانشهر ۲ میلیون نفری ظرف ۲۰ سال آینده

وی از این مسئله به عنوان یک اتفاق تاریخی و تعیین کننده برای منطقه نام برد و گفت: تبدیل شهرهای آبادان و خرمشهر به یک کلان شهر حداقل دو میلیون نفری ظرف مدت ۲۰ آینده، افق و چشم اندازی است که هیئت مدیره منطقه آزاد اروند برای این شهرها در نظر گرفته اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: پیش از جنگ تحمیلی زمانی که جمعیت ایران ۳۲ میلیون نفر بوده جمعیت شهرهای آبادان و خرمشهر حدود ۶۵۰ هزار نفر بود و اکنون که جمعیت کشور به ۸۰ میلیون نفر بالغ شده جمعیت شهرهای آبادان و خرمشهر به حدود ۴۵۰ هزار نفر رسیده است که معنای این مسئله به لحاظ رفتار اجتماعی آن است که این مردم مردمی ناامید هستند که دست به مهاجرت منفی و معکوس زده اند.

زمانی گفت: به رغم اینکه نرخ زاد و ولد در این مناطق به دلیل فراوانی ازدواجهای فامیلی (عشایری) زیاد است اما باز هم رشد جمعیت منفی بوده و این اتفاق در قیاس با سایر شهرها و حتی برخی کشورها اتفاقی نادر است.

وی با بیان اینکه شهرهای آبادان و خرمشهر نخستین شهرهای تمدنی ایران به شمار می روند، اضافه کرد: به رغم آنکه آبادان و خرمشهر دروازه ورود تمدن جدید به کشور بوده اند اما در مقطعی با کاهش نرخ جمعیتی مواجه بودند که این اتفاق جای بسی تامل، مطالعه و بررسی دارد.

عدم بازسازی اقتصادی مهاجرت معکوس را سبب شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از انجام نشدن «بازسازی اقتصادی» در منطقه به عنوان دلیل اصلی این مهاجرت معکوس نام برد و افزود: پس از خاتمه جنگ برای آنکه گفته شود که همچون جنگ قادر به مدیریت شهرها هستیم، دولت وقت به طور سریع دستور آغاز بازسازی را صادر کرد و برای این منظور از مردم خواست تا به شهرهایشان باز گردند.

زمانی تصریح کرد: مردمی که به شهر بازگشتند دو دسته بودند یکی حقوق بگیران، کارمندان و موظفین که در اختیار دولت بودند و دیگری جیره بگیرها بودند و این دو قشر نیز نه کار آفرین بودند و نه ثروت آفرین و تولید کننده و تنها جزء مصرف کنندگان به شمار می رفتند.

وی یادآور شد: در این برهه از زمان ستادی تحت عنوان «بازسازی مناطق مسکونی آسیب دیده» تشکیل شد که نتیجه آن شکل گیری شهرهایی بود که هیچ هویت و محور اقتصادی به همراه نداشتند، پس از مدتی تحت عنوان «خودکفایی» جیره جیره بگیران را قطع کردند و کارمندان نیز همچنان حقوقهای عادی خود را می گرفتند و به این ترتیب شهرها به حالت رکود رسیدند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه پس از گذشته حدود ۲۸ سال از پایان جنگ و انجام بازسازی شاهد تبدیل بخشهای بازسازی شده به بافت فرسوده هستیم، که بایستی فکری اساسی و راهکاری برای برون رفت از آن پیدا می شد، گفت: این مصیبتی است که ما در شهرهای آبادان و خرمشهر با آن مواجهیم، اگر نظام می خواست که شهرهای آبادان و خرمشهر نباشند که از همان اول نمی گفت مردم به شهرهایشان برگردند، به هر حال هر کسی در طول این هشت سال جنگ در جایی ماوا گزیده بود و حتی نسلی در این دوران و در سایر شهرها شکل گرفت (نسل دوران مهاجرت)، اما نظام تصمیم گرفت که شهرها ساخته شوند و متاسفانه این تصمیم ناقص اجرا شد.

زمانی ادامه داد: اگرچه بازسازی واحدهای مسکونی انجام شد اما بازسازی و احیای محورهای اقتصادی که بایستی در حول آن شهرها شکل می گرفتند، به هیچ وجه انجام نشد.

وی اظهار کرد: در دوره ای مسئولان ملی، استانی و منطقه ای به این نتیجه رسیدند که برای برون رفت شهرهای آبادان و خرمشهر از وضعیت نابسامانی که گریبان گیرشان شده بود، در این جا منطقه آزادی را راه اندازی کنند که در ابتدا بخشهایی از این دو شهر را شامل می شد که در این شکل از انتخاب، جغرافیای منطقه قابلیت تفکیک و شناسایی نداشت.

زمانی تصریح کرد: بالاخره در دولت یازدهم مسئله منطقه آزاد اروند به عنوان یک موضوع اصلی و یک برنامه کلان در دستور کار دولت قرار گرفت و ضمن تصویب توسعه منطقه آزاد اروند به کل شهرهای آبادان و خرمشهر در نخستین سفر استانی رئیس جمهور به منطقه این تصمیم به مردم اعلام شد.

وی یادآور شد: با اعلام این موضوع انتظار می رفت که مزایای منطقه آزاد به شهرهای آبادان و خرمشهر محقق شود و البته مردم نیز چنین انتظاری را داشته و دارند، در همین راستا هیئت مدیره منطقه آزاد اروند طی یکی دو سال اخیر تمام امکان و وقت خود را برای ایجاد زیربناهای لازم جهت تحقق توسعه منطقه آزاد اروند صرف کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: طبق اعلام سازمان گمرکات کشور منطقه آزاد اروند برای آنکه تعریف واقعی خود را پیدا کند بایستی به لحاظ فیزیکی محصور شود تا با استقرار گمرک در دروازه های ورودی و خروجی فعالیت رسمی منطقه آغاز شود، اگرچه این اقدام هزینه های زیادی را به منطقه تحمیل می کرد و دولت نیز هزینه ای را برای این کار پیش بینی نکرده بود اما ما با استفاده از اعتبارات تخصیصی سالانه به مناطق آزاد و براساس نظر کارشناسان گمرک نسبت به طراحی و اجرای حصار اطراف محدوده منطقه آزاد اروند اقدام کردیم.

پیشرفت ۱۰۰ درصدی کار حصارکشی محدود منطقه آزاد اروند

زمانی با اشاره به اینکه در زمان حاضر به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در انجام کار حصار کشی محدوده منطقه آزاد اروند نزدیک شده ایم، اضافه کرد: دروازه های ورودی و خروجی چهارگانه شامل آبادان- ماهشهر، آبادان – اهواز، جاده امام صادق و خرمشهر – اهواز برای محدود منطقه تعریف شده که برای طراحی و اجرای آن نیز علاوه بر بکارگیری مشاوره، پیمانکار اجرای طرح نیز پس از طی انجام مناقصه تعیین شده است.

وی با اشاره به شروع کار پیمانکار برای اجرای گیت های دائمی در دروازه های چهارگانه، گفت: از آنجایی که سرعت اجرای دیوارها بیشتر از احداث گیتها بود این کار زودتر به اتمام رسید و طی جلساتی که با مسئولان ملی داشتیم از آنان خواسته شد تا با توجه به اتمام کار حصار کشی منطقه مجوز استقرار گمرک در گیت های موقت را تا اتمام کار گیت های دائمی و جابه جایی را به ما ارائه کنند.

زمانی با بیان اینکه موضوع یاد شده در نشست با استاندار جدید نیز مطرح شد، تصریح کرد: خوشبختانه با همراهی و همت شخص استاندار و چهار نماینده شهرهای آبادان و خرمشهر توانستیم در جهت این مهم گام برداریم.

منطقه آزاد اروند؛ منطقه پاک از نظر شرایط گمرکی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: خوشبختانه رئیس گمرکات کشور که از منطقه آزاد اروند به عنوان یک منطقه پاک از نظر شرایط گمرکی یاد کردند، با استقرار گمرک در گیت های موقت تا اتمام کار گیت های دائمی و انجام جابجایی ها موافقت کردند.

وی با ارزشمند خواندن همکاری گمرک در این زمینه افزود: این مسئله سبب شد تا گامهای بهتر و متعالی تری در جهت تحقق منطقه آزاد اروند برداشته شود که جای قدردانی دارد.

زمانی از نمایندگان، مسئولان دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی و برخی ادارات مرتبط با این امر همچون بنادر و گمرکات خواست تا نظرات و شاریط منطقه را به بالاترین رده خود منعکس کنند تا آنان نیز در سطح ملی یاری رسان برای تحقق سریعتر منطقه آزاد اروند باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه با استقرارگمرکات در دروازه های ورودی و خروجی منطقه امکان بروز اتفاقات جدیدی حتی در مباحث امنیتی، گمرکی، حقوقی و غیره وجود دارد اظهار کرد: برای این منظور با تشکیل دو کمیته ویژه یکی در منطقه و دیگری در استان ضمن رصد مسائل در جهت رفع مشکلات احتمالی با همکاری استانداری و مسئولان محلی به ویژه دستگاههای قضایی و امنیتی در کمترین زمان ممکن اقدام می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای تحقق شرایط جدید برای مردم تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم شهرهای آبادان و خرمشهر را به لحاظ اقتصادی توسعه دهیم یک برنامه راهبردی تحت عنوان طرح جامع منطقه آزاد اروند که همان ایجاد کلانشهر با جمعیت دو میلیون نفر و ظرف ۲۰ سال آینده است، تعریف شده که با مهاجرت معکوس برای کار و تولید اقتصادی شکل می گیرد.

تبدیل آبادان و خرمشهر به محور توسعه اقتصادی جنوب غرب کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: بر این اساس شهرهای آبادان و خرمشهر به محور توسعه اقتصادی جنوب غرب کشور تبدیل می شوند و از این رهگذر مردم منطقه، استان و حتی بخشهای زیادی از کشور می توانند منتفع شوند.

زمانی با اشاره به آخرین آمار اعلام شده از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در شهرهای آبادان و خرمشهر و مقایسه آن با سالهای ۸۶ و ۹۰، افزود: این رقم رشد ۲۰ درصدی جمعیت را نسبت به سال ۹۰ نشان می دهد که نشاندهنده آنست که از زمان اعلام منطقه آزاد اروند مردم به ایجاد شرایط بهتر امیدوار شده اند و نه تنها مهاجرت معکوس متوقف شده بلکه کمی هم مهاجرت مثبت اتفاق افتاده است.

وی اظهار کرد: به طور قطع تحقق ظرفیت ها و مزیتهای منطقه آزاد به طور عینی و علنی پاسخ این امیدواری مردم است که از امروز استارت کار به طور رسمی زده شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با درخواست دوباره از مسئولان در جهت همراهی با سازمان منطقه آزاد اروند برای تسریع در شکل گیری عملی آن تصریح کرد: در حوزه گمرک موضوع تشریفات گمرکی به دو صورت انجام میشود، در مورد کالاهای ورودی به سرزمین اصلی تشریفات در گمرک و در مورد کالاهای خروجی از منطقه تشریفات گمرکی در گیت های مستقر در دروازه های ورودی و خروجی انجام می شود.

زمانی یادآور شد: تولید کنندگان می توانند مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کنند، بازاریان، کسبه و تجار می توانند کالاهایشان را وارد کنند، مردم نیز می توانند نسبت به ساخت پاساژ و موارد مشابه همچون دو بازار فعال کنزل المال خرمشهر و اروند آبادان اقدام کنند.

رونق کسب و کار تجاری با استقرار گمرک در دروازه ها

به گفته وی، با استقرار گمرک در دروازه ها و شروع کار رسمی منطقه آزاد اروند کسب و کار تجاری در منطقه رونق می گیرد، زندگی مردم متحول می شود و این تحول سبب ارتقای سطح اقتصادی و معیشتی مردم می شود و سرمایه گذاران بیشتری جذب منطقه می شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در زمان حاضر تقاضاهای زیادی اعم از خارجی و داخلی جهت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به دلیل بهر مندی از مزایای منطقه همچون معافیتهای اقتصادی، مالیاتی، گمرکی و ارزش افزوده و سهولت در امر ورود و خروج اتباع خارجی هستند.

طراحی ۵۰۰ پروژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

زمانی با اشاره به برنامه ریزی این سازمان برای معرفی منطقه در سطح بین المللی افزود: حدود ۵۰۰ طرح سرمایه گذاری تهیه کرده ایم که در صورت مراجعه سرمایه گذار و اعلام نیاز، طرحها قابلیت ارائه دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: به طور قطع، مجموعه این اتفاقات تحولات سریعی را در منطقه (به اندازه تمام ۲۰ سال گذشته) ایجاد می کند که البته تحقق این مهم دون همراهی و کمک مسئولان و نمایندگان موثر نخواهد بود.

وی در پایان، خواستار همراهی و همکاری رسانه ها، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی شهرهای آبادان و خرمشهر در جهت تنویر افکار عمومی و بالا بردن سطح آگاهی های مردم از اقدامات انجام شده و مزیت های قابل استفاده آنان از شکل گیری منطقه آزاد اروند و گرفتن کارت شهروندی شد.