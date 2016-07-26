به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در افتتاحیه مراسم چهارمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو اظهار داشت: تمرکز اصلی این همایش برای رسوخ فناوری در صنعت است. اگر این موضوع به خوبی در کشور اجرایی شود، می‌تواند راهگشای توسعه صنعتی کشور باشد.

وی افزود: کشوری می تواند بگوید صنعت دارد که از بنیان حرکت صنعتی داشته باشد؛ ولی اگر کشوری بتواند طراح و سازنده باشد نیز می تواند در راستای صنعتی شدن حرکت کند.

به گفته سرکار، ایران می تواند برای صنعتی شدن راه دوم را انتخاب کند، یعنی اینکه طراح و سازنده باشد تا در مسیر صنعتی شدن گام بردارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه صنعت داینامیک و پویا است و به دنبال نوآوری و جذب فناوری می رود، گفت: رسوخ فناوری در کارخانه های تولیدی کار بسیار دشواری است ولی اگر صنعتی از پایه بر اساس دانش بومی کشور تشکیل شود، می تواند ما را در مسیر صنعتی شدن قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه با صاحب صنعت بودن ارتباط بین صنعت و دانشگاه معنا پیدا می کند، اظهار کرد: در حال حاضر کارخانه های تولیدی در کشور وجود دارد؛ همچنین دانشگاه ها هم در حالی که وابسته به بودجه دولتی هستند، به فعالیت خود ادامه می دهند، اما این دو نتوانستند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ اگر بخواهیم این مسیر را همچنان ادامه دهیم، به بن بست می رسیم.

سرکار تصریح کرد: ما باید سعی کنیم تغییر نگرشی در اقتصاد کشور که تاکنون متکی بر مواد خام بوده، داشته باشیم تا در نهایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان دست یابیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: صنعت دانش بنیان پایه دانش بنیانی دارد پس باید از سوی دانشگاه ها این پایه ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه در غرب دانشگاه و صنعت همانند یک موجود دوقلوی بهم چسبیده هستند، گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت تنها از طریق شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است؛ زیرا این شرکت ها در فضای نوآوری، توسعه دانش و فضای بیزینس فعالیت می‌کنند.

سرکار ادامه داد: در واقع شرکت های دانش بنیان می توانند نیاز خود را با دانشگاه مطرح کنند و در نهایت محصولی را به صنعت معرفی کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر صنعت و دانشگاه آماده ارتباط با یکدیگر در کشور ما نیستند، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ سال است که موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح می شود، اما هنوز نتوانسته ایم در راستای تحقق این امر گام برداریم.

وی با بیان اینکه ما نمی توانیم الگوی کشورهای پیشرفته برای ارتباط صنعت و دانشگاه را پیاده سازی کنیم، گفت: در کشور ما تنها می توان با شرکت های دانش بنیان بین دانشگاه و صنعت ارتباط ایجاد کرد.

سرکار با بیان اینکه در واقع شرکت های دانش بنیان حلقه واسط صنعت و دانشگاه هستند، توضیح داد: در عرصه نانو سه فاز تعریف می شود که اولین فاز مربوط به توسعه و تولید مواد نانویی است؛ همچنین به کارگیری فناوری نانو در صنایع موجود برای ارتقاء کیفیت محصولات دومین فاز عرصه نانو است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: اکنون ما در مرحله دوم تمرکز داریم و بنا داریم که در این عرصه برای ارتقاء کیفیت محصولات با فناوری نانو گام برداریم.

به گفته وی، نانوتکنولوژی هوشمند سومین فاز عرصه نانو است که هنوز به این فاز وارد نشدیم.