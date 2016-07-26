به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی صبح سه شنبه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با موضوع اوقات فراغت، ازدواج و سازمان های مردم نهاد تشکیل شد، گفت: حضور جوانان در شبکه های اجتماعی روز به روز در حال افزایش و این مقوله هم فرصت و هم تهدید است.

وی گفت: در حال حاضر ۷۲ درصد جوانان ۱۴ تا ۲۹ ساله در شبکه های اجتماعی عضو هستند که اگر برای جوانان برنامه ریزی مناسبی در راستای ارتقاء سطح آگاهی آنها صورت نگیرد فضای مجازی به یک آسیب تبدیل خواهد شد.

ربانی مهر گفت: اجرای طرح سواد رسانه ای و تربیت مربی سواد رسانه ای و تشکیل کمیته تخصصی فضای مجازی از مهمترین برنامه های حوزه جوانان در فضای مجازی است و در حال حاضر ایجاد سمن هایی با موضوع فضای مجازی در دست اقدام است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با اشاره به موضوع مهم اوقات فراغت گفت : ۱۸ دستگاه در حوزه اوقات فراغت مسئولیت دارند و با توجه به مشکلات حال حاضر در جامعه نیاز بیشتری به برنامه ریزی در حوزه اوقات فراغت داریم که باید دستگاههای فرهنگی آن را در اولویت قرار دهند.

ربانی مهر گفت: بر اساس طرح پژوهشی آسیب شناسی اوقات فراغت، بالا بودن قیمت اماکن فرهنگی، تفریحی و به روز نبودن برنامه ها، عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از نقاط ضعف اوقات فراغت است و از طرفی بالا بودن جمعیت جوان و داشتن فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و وجود فضاهای فرهنگی و مساجد از نقاط قوت این طرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات حوزه ازدواج و طلاق جوانان گفت: فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی باعث کاهش روز به روز آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق است.

وی گفت: هم اکنون آمار بالای طلاق نشانه عملکرد ضعیف دستگاههای فرهنگی است که در فرهنگ سازی و ترویج فرهنگی اسلامی چندان عملکرد قابل قبولی نداشتند و باید در اجرای برنامه هایشان تجدید نظر کنند.

معاون فرهنگی جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه آموزش زوجین در دستور کار است، گفت:هم اکنون مشکلات فرهنگی تاثیر بسیار زیادی بر آمار طلاق دارد و اگر زوجین به صورت اصولی آموزش داده شوند بسیاری از این مشکلات کمتر می شود.