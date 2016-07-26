زباله گردها در قزوین ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مدیریت پسماند قزوین، مجتبی منتظری در این باره اظهار کرد: زباله گردها در صورت دارا بودن شرایط لازم و مندرج در آیین نامه اجرایی همچون بلوغ کاری، سلامت جسمانی و عدم اعتیاد می توانند برای ساماندهی و دریافت مجوز فعالیت به شرکت های طرف قرارداد این سازمان مراجعه تا پس از سیر مراحل اولیه پذیرش و اخذ مجوز فعالیت، با وسیله پلاک شده و لباس فرم در محدوده کاری معین شده مشغول کار و فعالیت شوند در غیر این صورت ضمن تذکر و توقیف بارجمع آوری شده در نوبت اول؛ درصورت مشاهده ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: این ساماندهی با هدف تامین بهداشت محیط صورت گرفته و از عموم مردم تقاضا دارد تا از ارائه و تحویل مواد بازیافتی خود به این دسته از افراد خود داری کنند.

منتظری افزود: پیمانکاران طرف قرار داد این سازمان آمادگی تحویل مواد بازیافتی را در مبدا داشته و عموم همشهریان محترم می توانند از طریق تماس با شماره ۱۳۷ ویا ۳۳۶۷۶۹۸۶(ستاد مرکزی تفکیک از مبدا) مراتب را اطلاع رسانی کرده تا در اولین فرصت نسبت به تحویل مواد بازیافتی در مبدا اقدام شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در پایان با اشاره به این نکته که طرح برخورد با زباله گردها ادامه خواهد داشت، گفت: از ابتدای اجرای این طرح در تیرماه تا کنون از فعالیت ۵۰ متخلف جلوگیری شده است.