به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی ویژه‌برنامه‌های تبلیغات اسلامی نهاوند، گفت: مراسم سوگواری و نوحه‌سرائی به مناسبت سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) در شهرستان نهاوند همچون سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم مردم در قالب دسته‌های سینه‌زنی با تجمع در مسجد شهید حیدری نهاوند با پشت سر گذاشتن میدان ابوذر، میدان ۲۲بهمن، میدان امام خمینی (ره) وارد مصلای امام خمینی (ره) نهاوند خواهند شد.

محبی تصریح کرد: این مراسم رأس ساعت ۱۱صبح آغاز می‌شود و با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجت‌الاسلام مغیثی امام‌جمعه نهاوند خاتمه می‌یابد.