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۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷

"آدم" كاهاني به مرحله تدوين رسيد

عبدالرضا كاهاني پس از پايان فيلمبرداري فيلم جديدش "آدم" در شهرستان سبزوار، به زودي تدوين آن را با مشاوره كامبوزيا پرتوي آغاز مي‌كند.

به گزارش خبرنگار مهر، فيلمبرداري "آدم" پس از 33 جلسه كاري اول شهريور به پايان رسيد و قرار است موسيقي آن را امير واجد سميعي بسازد. لوكيشن هاي اصلي فيلم در روستاهاي اطراف سبزوار بود. فيلمنامه "آدم" را هم كاهاني و حسين مهكام به صورت مشترك نوشته اند.

داستان فيلم درباره روستايي است كه سال هاست كسي در آنجا نمرده و عوامل توليد آن عبارتند از مدير فيلمبرداري: مسعود سلامي، صدابردار: روح اله جعفربگلو، طراح صحنه و لباس: علي وطن دوست، عكاس: حميد فرامرزي، بازيگران: مهتاب كرامتي، فرشته طائرپور، فرشته صدر عرفايي، حامد بهداد، مهران احمدي و بازيگران بومي انجمن نمايش شهرستان هاي سبزوار و نيشابور، تهيه كنندگان: علي واجد سميعي با حمايت مركز گسترش سينماي مستند و تجربي.

کد مطلب 372409

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