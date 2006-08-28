"آدم" كاهاني به مرحله تدوين رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، فيلمبرداري "آدم" پس از 33 جلسه كاري اول شهريور به پايان رسيد و قرار است موسيقي آن را امير واجد سميعي بسازد. لوكيشن هاي اصلي فيلم در روستاهاي اطراف سبزوار بود. فيلمنامه "آدم" را هم كاهاني و حسين مهكام به صورت مشترك نوشته اند.

داستان فيلم درباره روستايي است كه سال هاست كسي در آنجا نمرده و عوامل توليد آن عبارتند از مدير فيلمبرداري: مسعود سلامي، صدابردار: روح اله جعفربگلو، طراح صحنه و لباس: علي وطن دوست، عكاس: حميد فرامرزي، بازيگران: مهتاب كرامتي، فرشته طائرپور، فرشته صدر عرفايي، حامد بهداد، مهران احمدي و بازيگران بومي انجمن نمايش شهرستان هاي سبزوار و نيشابور، تهيه كنندگان: علي واجد سميعي با حمايت مركز گسترش سينماي مستند و تجربي.