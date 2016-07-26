اهتمام دستگاه های اجرایی خرمشهر برای تحقق عینی منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی صبح امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی استقرار گیت های ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند در محل سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به تصمیم دولت یازدهم در زمینه افزایش محدوده منطقه آزاد اروند به کل شهرهای آبادان و خرمشهر در راستای ارتقای سطح معیشت مردم آبادان و خرمشهر، از مسئولان منطقه آزاد اروند خواست تا یک برنامه زمان بندی شده مشخصی را در جهت کمک دستگاهه ای اجرایی برای کمک به استقرار گیت ها در دروازه های ورودی و خروجی و شروع رسمی فعالیتهای منطقه آزاد اروند تدوین و ارائه کنند.
وی با تاکید دوباره بر تعیین زمان مشخص برای اجرای برنامه ها، اضافه کرد: باید روزشماری برای انجام کارها تعریف شود تا دستگاه های مربوطه براساس آن کارها را از پیش ببرند تا خدای ناکرده حلاوت و شیرینی تصمیم دولت در اثر مرور زمان در کام مردم تلخ نشود.
فرماندار خرمشهر افزود: ضمن تشکیل ستادی ویژه برای اجرایی کردن مصوبه دولت در حوزه خرمشهر، طی هماهنگی با مسئولان منطقه آزاد اروند و رصد مسائل پیرامونی، در جهت رفع مشکلات و تنگناهای احتمالی فرا رو در کمترین زمان ممکن و با کمک دستگاه های مربوطه اقدام می کنیم.
به گفته حیاتی، به طور هفتگی، مسائل مربوطه رصد و با پیگیریهایی که انجام می شود در جهت رفع مشکلات اقدام می شود.
وی از منطقه آزاد اروند به عنوان یک فرصت استثنایی برای شهرهای خرمشهر و آبادان نام برد و ادامه داد: اقدامات انجام شده سازمان منطقه آزاد اروند در خرمشهر و در طول مدت ایجاد آن به نوبه خود کم نظیر و بی بدیل بوده است که از جمله آن می توان به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان، عمران، حمل و نقل و راهها اشاره کرد.
حیاتی تصریح کرد: در حوزه درمان با مشارکت منطقه آزاد اروند و وزارت بهداشت و درمان عملیات اجرایی ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خرمشهر با پیش بینی ساخت در مدت دو سال آغاز و در زمان حاضر نیز با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی کارهای اجرایی در حال انجام است.
خرمشهر؛ پایلوت جراحی قلب خوزستان
فرماندار خرمشهر گفت: ظرف دو سال آینده با توجه به هزینه کرد منطقه آزاد و وزارتخانه بهداشت و درمان، خرمشهر به پایلوت جراحی قلب خوزستان تبدیل می شود.
وی با اشاره به افزایش یک هزار متری فضای اورژانس خرمشهر بیان کرد: تا پایان امسال این میزان افزایش به فضای قابل استفاده مردم تبدیل می شود.
حیاتی اظهار کرد: در حوزه عمران شهری نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط دولت و منطقه آزاد اروند در خرمشهر در طول مدت دو سال هزینه شده است.
به گفته فرماندار خرمشهر، تمام میادین، پارکها و بوستانهای خرمشهر بهسازی شده اند ضمن آنکه عملیات بهسازی ۲۰ میدان و ۱۵ پارک دیگر و اتمام آنها تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل و راهها نیز بهسازی جاده امام صادق و چهار بانده کردن جاده اهواز- خرمشهر به میزان پنج کیلومتر در فاز نخست نیز تاکنون انجام و به اتمام رسیده است.
فرماندار خرمشهر با قدردانی از اقدامات انجام شده سازمان منطقه آزاد اروند در این شهر گفت: با اتمام کار حصارکشی محدوده منطقه آزاد و استقرار گمرک در گیت های ورودی و خروجی و شروع رسمی فعالیتها تجاری در منطقه، سیاست اصلی دولت در جهت ارتقای سطح معیشت مردم به طور حقیقی محقق می شود.
حیاتی افزود: تلاشها برای آگاهی بخشی به شهروندان از مزیتهای دریافت کارت شهروندی و اقدام در این زمینه از طریق دستگاه های مختلف اجرایی شهر با جدیت دنبال می شود.
وی در پایان عنوان کرد: همه ما به عنوان مدیران دولت دست در دست یکدیگر در راستای اجرای سیاست دولت که همانا شکل گیری منطقه آزاد اروند به صورت واقعی است، گام برمی داریم.
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