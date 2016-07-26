به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد موتمن در حاشیه حضور جمعه شب خود در برنامه سینمایی «هفت» از پیشنهاد ساخت فیلم «درآکولا» به او خبر داد و گفت: به خاطر دارم که حدود ۱۱ - ۱۲ سال پیش رضا عطاران این قصه را برای من تعریف کرد و پیشنهادش این بود تا من این فیلمنامه را بسازم اما من نپذیرفتم.

وی ادامه داد: آن زمان درآکولا قصری در بام تهران داشت. به او گفتم من کاری با سنخیت وجود درآکولا و داشتن یک قصر در بام تهران در جامعه ایران ندارم اما درآکولا نمی تواند ایدز بگیرد چون آدم نیست. اصولا آنها از جنس جن و پری اند. چندصد سال زندگی می کنند، قدرت های فوق بشری دارند و می توانند در ارتفاع کم پرواز کنند، نور خورشید پودرشان می کند، آنها از بین می روند و دوباره احیا می شوند. به عطاران گفتم تو وقتی می خواهی یک فیلم کمدی درباره درآکولا بسازی نباید اصلش را زیر سوال ببری، چون در این صورت دیگر کمدی نیست.

وی از فیلم «اجازه نشین» های مهرجویی به عنوان یک نمونه موفق کمدی مثال زدنی یاد کرد و گفت: مشکلی که ما امروز در فیلم «درآکولا» نیز می بینیم، فیلمنامه است. فیلم اصلا شروع نمی شود بلکه همان ابتدا تمام شده است. فقط صحنه هایی می بینیم که در آن کاراکترها پرسه می زنند ضمن اینکه یک درآکولای چاق به هیچ وجه قابل تصور نیست!

این کارگردان با اشاره به مشکل اصلی سینمای کمدی ایران یادآور شد: مشکلات سینمای کمدی ما مشکلات ویژه ای نیستند و همان مشکلاتی هستند که ما در باقی فیلم ها داریم. اساسا مشکل از فیلمنامه است.

وی افزود: معمولا روایت از مسیر خوبی عبور نمی کند و کاراکترها مابه ازای بیرونی ندارند، منطقی برونی ندارند و کمی احمق اند. معمولا فیلم ها شروع خوبی دارند، پرده میانی ضعیف می شود و بعد خیلی کند جلو می روند.

موتمن در پایان صحبت هایش بیان کرد: صنعت سینمای ایران باید روی فیلمنامه سرمایه گذاری کند تا بتوانیم مشکل سینمای کمدی را حل کنیم.