به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شادمانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مرسم گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد که در سالن امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری کرمانشاه سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به ۵ مرداد ماه سالروز عملیات مرصاد، تصریح کرد: مرصاد همانند معجزه ای است که در صفحات زرین هشت ساله دفاع مقدس ثبت و ضبط شده است و به راحتی نمی توان از آن گذشت.

شادمانی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص دشمن شناسی و راه های مقابله با دشمنان، گفت: در قرآن بیش از ۳۰۰ آیه در مورد ماهیت منافقین، اندیشه، تفکر و رفتار و کردار آنان آمده است که این آیات بیان کننده رفتار دوگانه آنهاست.

وی تصریح کرد: بر اساس آیات الهی منافقین جزو بدنام ترین و خطرناکترین دشمنان اسلام هستند که پیامبر اسلام نیز بارها از سوی این گروه ضربه دیده اند.

شادمانی به چگونگی شکل گیری گروهک منافقین اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۳۴۰ با همکاری پهلوی این گروهک راه اندازی شد و بعدها در سال ۱۳۴۴ این گروهک مشی مبارزه و پیکار را اتخاذ کرد. سپس در سال ۱۳۵۰ عنوان سازمان مجاهدین خلق را برای خود انتخاب کرد و ایدئولوژی مارکسیستی و انتقادی به اضافه اسلام را برای خود علنی کرد.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: بعد از اینکه ماهیت، تفکر و ایدئولوژی این افراد مشخص شد عده ای از روحانیون مبارز از این سازمان جدا شدند و این گروهک در اردوگاه های اردن، سوریه، عراق و لبنان آموزشهای چریکی برای نیروهای خود تدارک دید.

شادمانی خاطر نشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب و همان زمانی که ۹۹ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رای دادند انحرافات این گروهک آشکار و طعنه زدن به انقلاب در رفتار سران گروهک مشخص شد.

وی افزود: تیم هایی از این گروهک در تهران و اصفهان و شیراز و کرمانشاه شروع به ترور کرده و به یارگیری و استخدام نیرو اقدام کردند. هر روز این گروهک در کوچه و خیابانهای کشور ناهنجاریهایی ایجاد می کردند و به دنبال تثبیت خود بودند.

این مقام نظامی اظهار داشت: بنی صدر نیز با این گروهک همکاری کرده و جریان لیبرالیسم و جنگ خیابانی را علیه نظام شروع کرد و ترورهای فراوانی را برنامه ریزی کردند و همراهان انقلاب را یکی پس از دیگری به شهادت رساندند که از آن جمله شهادت آیت الله بهشتی و یارانش بود.

سردار شادمانی بیان کرد: زمانی که سپاه مبارزه را علیه این گروهک شروع کرد آنها نیروهای خود را از ایران خارج و به سمت مرزها هدایت کرده و به اروپا فرستادند.

وی افزود: در سال ۶۰ اولین ملاقات سرکرده گروهک یعنی رجوی با طارق عزیز در پاریس برگزار شد و عهد بستند که با عراق برای نابودی ایران از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

شادمانی ادامه داد: در سال ۶۶ رجوی معاون صدام شد و ارتش آزادیخواه در همان سال در عراق راه اندازی شد و به تدریج برای رودررویی با ملت عاشورایی ایران آماده و تجهیز شدند.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: شوروی، آمریکا و جوامع عرب به خصوص عربستان نیز تصمیم گرفتند که از صدام حمایت کنند و علیه ایران محکم تر بایستند. آنها ارتش عراق را مجهز به نیرو، موشک و بمب های شیمایی کردند و در نهایت در جبهه ها علیه ایران به موفقیت هایی رسیدند.

شادمانی گفت: آنها تصمیم گرفتند برای رسیدن به تهران از راه کرمانشاه وارد شوند و برای این کار خود یک تحلیل غلط که نیروهای ایران ضعیف شده اند، داشتند. آنها فکر می کردند سه روزه به هدف خود می رسند اما هیچ وقت به هدف خود نرسیدند.

وی ادامه داد: آنها موفق شدند تا چهارزبر پیش روند و در شرایطی که همه جوامع کفر بسیج شده بودند که با تقویت دشمنان، این ملت را به خواری و زبونی بکشند اراده الهی نشان داده شد و در تنگه مرصاد همه چیز به نفع رزممندگان اسلام رقم خورد.

شادمانی اظهار داشت: پس از آن شکست، خمودگی و اضمحلال این سازمان مزدور آغاز شد و در حال حاضر منافقین مفلوک ترین دشمنان ما هستند که در کل دنیا هیچ جایگاهی ندارند.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح همچنین به دشمنی های آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت: این دشمنی ها مادامی که نظامی جمهوری اسلامی ایران برقرار است تداوم خواهد داشت اما به فرموده مقام معظم رهبری تا زمانی که ما بر آرمان های انقلاب پایبند باشیم آمریکا هیچ کاری از پیش نخواهد برد.

سردار شادمانی خاطر نشان کرد: آمریکا ۷۰ درصد از منافع خود را از خلیج فارس می گیرد و تهدید از جانب خلیج فارس برای آنها بسیار سهمگین است و ایران بارها هشدار داده که اگر آمریکا دست از پا خطا کند تنگه هرمز را می بندد و این بزرگترین تهدید برای آنهاست.

وی اظهار داشت: وجود و بقا رژیم غاصب صهیونیستی نیز برای آمریکا مهم است و لذا برای برای آن هزینه های هنگفتی می کند، اما پس از رشد و قدرت یابی جبهه مقاومت حیات آنها به خطر افتاده و جبهه شیطان رو به انحطاط است.

شادمانی تصریح کرد: آمریکا همواره برای ما دشمن است و هیچ حرکتی بدنام تر از این نیست که برای رسیدن به هدف هر جنایتی را قبول کنیم.