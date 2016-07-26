۱۱۴حادثه و حریق در سمنان اتفاق افتاد

سعید اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۵۵ مورد آتش سوزی در ماه گذشته به سازمان امداد و نجات سمنان اعلام شده است، ابراز داشت: ۵۹مورد عملیات امداد و نجات در این شهر طی تیرماه سال۹۵ به وقوع پیوسته است.

وی درخصوص تماس های دریافتی با سامانه ۱۲۵ نیز توضیح داد: در این برهه زمانی همچنین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به دو هزار و ۶۰۰ تماس با مجموع ۴۶ ساعت و ۲۵ دقیقه پاسخ داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانس سمنان با بیان اینکه میانگین حضور در صحنه برای ماموران این سازمان، سه دقیقه و ۵۴ثانیه است، گفت: آتش نشانی سمنان همواره رسالت خود را بر سرعت عمل قرار داده است لذا امیدواریم بتوانیم این رکود حضور در محل را ارتقاء بخشیم.

اسماعیلی بیان داشت: آتش نشانان علل حریق های رخ داده را شامل بی احتیاطی، اتصالی برق، نشت گاز و مایعات قابل اشتعال، نقص فنی خودرو و ... بیان کرده اند که از میزان۳۰ مورد به مواردی مانند ساختمان های متروکه و فضای سبز، باغ و مزرعه اختصاص دارد .

وی افزود: ماموران آتش نشانی سمنان طی این ماه در ۵۹ مورد حادثه جداگانه شامل باز کردن درب منزل و خودرو، حلقه یا انگشتر، تصادف و واژگونی خودرو، آب گرفتگی منازل و معابر، گرفتن حیوانات موذی و آسانسور شرکت داشته و به شهروندان امداد رسانی کرده است.

مدیرعامل آتش نشانس سمنان همچنین گفت: در یکماه اخیر همچنین ۱۱ مورد حوادث آتش سوزی و امداد و نجات خارج از محدوده شهری رخ داده که توسط نیروی های عملیاتی به خوبی پوشش و امداد رسانی شده که تعداد نجات یافتگان در این عملیات ها ۴۸ نفر هستند.