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۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

مدیرعامل آتش نشانی سمنان:

۱۱۴حادثه و حریق در سمنان اتفاق افتاد

۱۱۴حادثه و حریق در سمنان اتفاق افتاد

سمنان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی سمنان از انجام ۱۱۴مورد عملیات حادثه و حریق طی یکماه گذشته در این شهر خبر داد و گفت: ۵۵ مورد از این تعداد مربوط به حادثه حریق بوده است.

سعید اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۵۵ مورد آتش سوزی در ماه گذشته به سازمان امداد و نجات سمنان اعلام شده است، ابراز داشت: ۵۹مورد عملیات امداد و نجات در این شهر طی تیرماه سال۹۵ به وقوع پیوسته است.

وی درخصوص تماس های دریافتی با سامانه ۱۲۵ نیز توضیح داد: در این برهه زمانی همچنین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به دو هزار و ۶۰۰ تماس با مجموع ۴۶ ساعت و ۲۵ دقیقه پاسخ داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانس سمنان با بیان اینکه میانگین حضور در صحنه برای ماموران این سازمان، سه دقیقه و ۵۴ثانیه است، گفت: آتش نشانی سمنان همواره رسالت خود را بر سرعت عمل قرار داده است لذا امیدواریم بتوانیم این رکود حضور در محل را ارتقاء بخشیم.

اسماعیلی بیان داشت: آتش نشانان علل حریق های رخ داده را شامل بی احتیاطی، اتصالی برق، نشت گاز و مایعات قابل اشتعال، نقص فنی خودرو و ... بیان کرده اند که از میزان۳۰ مورد به مواردی مانند ساختمان های متروکه و فضای سبز، باغ و مزرعه اختصاص دارد .

وی افزود: ماموران آتش نشانی سمنان طی این ماه در ۵۹ مورد حادثه جداگانه شامل باز کردن درب منزل و خودرو، حلقه یا انگشتر، تصادف و واژگونی خودرو، آب گرفتگی منازل و معابر، گرفتن حیوانات موذی و آسانسور شرکت داشته و به شهروندان امداد رسانی کرده است.

مدیرعامل آتش نشانس سمنان همچنین گفت: در یکماه اخیر همچنین ۱۱ مورد حوادث آتش سوزی و امداد و نجات خارج از محدوده شهری رخ داده که توسط نیروی های عملیاتی به خوبی پوشش و امداد رسانی شده که تعداد نجات یافتگان در این عملیات ها ۴۸ نفر هستند.

کد مطلب 3724156

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