سوپراستارهای ایران و کره در پروژه مشترک/ قصه در دست بررسی است

محمدهادی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین جلسه ای که در چند وقت اخیر با یک تیم کره ای برای ساخت سریالی مشترک برگزار کرده است، گفت: ما در راستای این جلسه با شرکت ها و کمپانی ها نیز وارد مذاکره شدیم و حتی با یکی از هنرپیشه های مطرح کره مکاتباتی برای مشورت و خط سیر داستان شدیم.

وی با اشاره به مذاکراتی که در این دو جلسه انجام شده است، توضیح داد: تیم کره ای یک تیم سرمایه گذاری هولدینگ است که در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند. آنها ابتدا باور نداشتند که بتوان این مجموعه مشترک را به تولید رساند اما بعد از آن برای این پروژه مشترک علاقمند شدند.

رضوی درباره این مجموعه و ویژگی های آن بیان کرد: اکنون که قرار است این کار به صورت مشترک تولید شود باید قدرتمند باشد و برای این منظور مدتی طول می کشد تا قصه ما در بیاید و از طرفی سوپراستارهای دو کشور را وارد کار می کنیم.

گروه کارگردانی ایرانی و کره ای در پروژه مشترک

سرمایه گذار مجموعه «شهرزاد» اضافه کرد: هم اکنون هم با بازیگران و نویسندگانی در ایران برای درآوردن ساختار این مجموعه مشورت می کنیم. این اثر باید یک گروه کارگردانی متشکل از ایران و کره داشته باشد و همچنین باید مشخص کنیم که قرار است مجموعه را به صورت تاریخی پیش ببریم و یا داستان آن متعلق به زمان حاضر باشد. به هر حال ایران و کره داستان های مشترک زیادی دارند و فضای خانوادگی همچون قصه های ایرانی در آثار آنها حاکم است.

رضوی با اشاره به اینکه در این اثر ارزش ها و اقتدار ایران نمایان خواهد بود، تصریح کرد: اگر این کار به سرانجام برسد اولین پروژه تجاری فرهنگی دو کشور خواهد بود و ما کوچکترین عقب نشینی از مسایل فرهنگی خود نخواهیم داشت. ما قدرت نمایشی خود را عرضه می کنیم و قرار نیست کار بی کیفیت ارایه دهیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر از آنجایی که قرار است این کار مشترک باشد ما فقط مصرف کننده نیستیم و قرار است فرهنگ خود را عرضه کنیم. ویژگی جمهوری اسلامی پاکی و سلامت خانواده های ماست و اینکه می توانیم در فضایی به دور از جذابیت های جنسی کار کنیم. ما قدرت زیادی در نمایش فرهنگ خود داریم اما متاسفانه کمتر کار کرده ایم. به طور مثال ما هنوز نتوانسته ایم فیلم دفاع مقدسی داشته باشیم که در جهان عرضه اش کنیم.

قدرت فرهنگی خود را عرضه کنیم

رضوی یکی از نقص های موجود در این زمینه را به اتاق بازرگانی مربوط دانست و تصریح کرد: این چه افتخاری است که ما در اتاق های بازرگانی خود در کنار سایر محصولات صنعتی و کشاورزی نفت بفروشیم. نفت را باید ذخیره کرد و ما که می خواهیم قدرت فرهنگی خود را نمایش دهیم باید محصولات فرهنگیمان را عرضه کنیم. متاسفانه اتاق بازرگانی کوچکترین دعوتی از فعالان حوزه فرهنگی ندارد تا بتواند در این زمینه موقعیت های تجاری را فراهم کند. جشنواره های فرهنگی و سینمایی هم در کشور ما هم می توانند به جای تقدیر از هنرمندان فضایی برای فروش آثارشان فراهم کند. جشنواره فجر هم همینطور می تواند عمل کند، برای بسیاری از هنرمندان بیمه ضرورت عملیاتی بیشتری دارد.

وی در پایان بیان کرد: ما در این سال ها این فضای تجاری را برای آثار فرهنگی مان فراهم نکرده ایم. درحالیکه فیلم ها و سریال های بسیاری هم داشته ایم که می توانستیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم. به طور مثال مردم زیادی در کشورهای دیگر هستند که دچار آسیب های شیمیایی شده اند و می توان فیلم «از کرخه تا راین» را برایشان به نمایش گذاشت و به این ترتیب ما به جای اینکه مصرف کننده باشیم خودمان می توانیم عرضه کننده فرهنگمان باشیم.