وجود مرقد مبارک امام رضا(ع) در ایران مایه مباهات همه ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی اظهار کرد: اکثر مردم کردستان مسلمانان شافعی مذهب هستند و بر اساس مبانی فقهی و عقیدتی خویش احترام ویژه ای را برای خاندان رسول الله(ص) قائل هستند.

امام جمعه اهل سنت سنندج بر تقویت برنامه های دهه کرامت و جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در داخل و خارج کشور تاکید کرد و گفت: وجود مرقد مبارک امام رضا(ع) در ایران مایه فخر و مباهات همه ایرانیان است.

وی افزود: اهل سنت کردستان دارای ارادت ویژه ای به اهل بیت(ع) هستند و تاکنون با هزاران اثر ادبی، داستانی، شعر و آثار فرهنگی و هنری کردستانی ها در خصوص اهل بیت(ع) و امام رضا(ع) این ارادت خود را ثابت کرده اند که ممکن است برخی از مردم با این مساله آشنا نباشند.

امام جمعه اهل سنت سنندج خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری جشنواره مولودی خوانی رضوی (هه تاو) منجر به معرفی ارادت ویژه مردم کردستان به این امام همام شود.

ماموستا خدایی افزود: در سنوات گذشته شاهد برگزاری جشنواره ادبیات داستانی کردی رضوی در استان بودیم که از سال گذشته این جشنواره به مولودی خوانی رضوی تغییر پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: مولودی خوانی جایگاه ویژه ای در این استان دارد اما انتظار می رود در کنار مولودی خوانی رضوی به مبحث ادبیات داستانی و شعر کردی رضوی نیز توجه ویژه شود و جشنواره ای در این خصوص نیز در استان برگزار شود.

امام جمعه اهل سنت سنندج همچنین خواستار توجه ویژه مسئولان آستان قدس رضوی و بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به ضرورت برگزاری یادواره ای سالانه برای بزرگداشت مقام شامخ حضرت هاجر خاتون(س) در کنار مرقد مطهر ایشان در سنندج شد و ادامه داد: وجود مرقد مبارک امام رضا(ع) در ایران مایه فخر و مباهات همه ایرانیان است.

ماموستا خدایی ابراز امیدواری کرد که روز به روز بر دامنه برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در داخل و کشور افزوده شود و شاهد حضور و مشارکت گسترده تر مردم در این برنامه ها باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان: جشنواره داستان رضوی ترویج دهنده فرهنگ رضوی است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان اظهار کرد: برگزاری جشنواره سراسری داستان رضوی «کبوتر حرم» حرکت بسیار خوب فرهنگی و معنوی و تکریم مقام حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و خداپسندانه است.

آیت الله سیدمحمد شاهچراغی با تاکید بر استمرار این حرکت بسیار خوب، به دهه کرامت اشاره کرد و گفت: دهه کرامت تجلی مودت به اهل بیت(ع) است.

امام جمعه سمنان بر ضرورت آشنایی جوانان و نوجوانان با سیره و روش ائمه اطهار (ع) تاکید و خاطرنشان کرد: با برگزاری اینگونه جشنواره های فرهنگی، جوانان و نوجوانان بیشتر با سیره و روش امام رضا (ع) آشنا می شوند.

دهه کرامت سال ۹۶ صورت می گیرد: برگزاری کنگره بین المللی بی بی حکیمه (س) در کهگیلویه و بویراحمد

معاون فرهنگی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: کنگره بین المللی بی بی حکیمه خاتون (س) خواهر امام رضا(ع)در ایام دهه کرامت سال ۹۶ برگزار می شود.

فتاح محمدی گفت: با توجه به استقبال داخلی و خارجی از برگزاری کنگره ملی این بانوی بزرگوار و درخواست های متعدد، تصمیم به برگزاری آن در سطح بین المللی گرفته شد.

محمدی، با بیان اینکه مردم کشورهای حوزه خلیج فارس شناخت بیشتر و بهتری نسبت به حضرت بی بی حکیمه خاتون (س) دارند، عنوان کرد: این شناخت در مصاحبه ها با زائران عربستانی، بحرینی، عراقی و دیگر زوار مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون کمیته علمی این کنگره با محوریت دانشگاه دولتی یاسوج کار تهیه محورهای این کنگره بین المللی را به اتمام رسانده است، ادامه داد: یک نسخه از فراخوان و محورهای کنگره برای اظهار نظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ارسال می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره بین المللی حضرت بی بی حکیمه خاتون (س) را تا 25 اسفندماه امسال عنوان کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: راه‌اندازی دبیرخانه دائمی اردوهای رضوی در دانشگاه آزاد مشهد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دبیرخانه دائمی اردوهای رضوی راه اندازی خواهد شد و یکی از اهداف آن آشنایی با سیره و معارف اهل‌ بیت(ع) و به ویژه عالم آل محمد، امام رضا(ع) است.

حجت‌الاسلام سید طه هاشمی افزود: این طرح می‌تواند مشارکت و هم‌افزایی بین دانشگاهیان در شناسایی دیدگاه‌ها باشد و همچنین انجام زیارت بامعرفت بر اساس مبانی فکری مکتب تشیع و پرهیز از خرافات، آشنایی با مشاهیر، علما و اماکن تاریخی فرهنگی خراسان رضوی ازجمله اهدافی است که در این طرح موردتوجه قرار دارد.

یادآوری می شود؛ اردوهای رضوی در قالب طرح نهضت رضوی در دانشگاههای کشور توسط وزارت علوم اجرا می شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی: عشق به امام رضا(ع) در میان اقوام و مذاهب مختلف کشور جریان دارد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: مردم مذاهب و مناطق و اقوام مختلف عشق و علاقه خاصی به اهل بیت(ع) دارند و به زبان مادری خود در جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری از این عشق در راستای تبیین تعالیم دینی بهره می برند.

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شعر رضوی به زبان آذری پیامد های فرهنگی ویژه ای دارد، گفت: در این جشنواره تمامی شاعران مسلمانی که به اهل بیت عصمت و طهارت ارادت دارند در یکجا جمع می شوند و این باعث اتحاد هر چه بیشتر آنها است.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه زبان هنر یک زبان تاثیرگذار است، تصریح کرد: شاعران ایرانی و شاعرانی که از کشورهای ترک زبان همسایه در این جشنواره شرکت می کنند نام پر آوازه امام هشتم را بارها بر زبان جاری می کنند که می تواند در مسیر تبیین مسائل دینی گامی شایسته باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری مصداق بارز تعالیم دینی است، گفت: در مذهب شافعی که بیشتر همشهریان اهل سنت آذربایجان غربی پیرو این مذهب هستند ارادت و علاقه خاصی به معصومین(ع) موج می زند و این جشنواره نقطه عطف و اتحاد این دو مذهب است.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی با اشاره به اینکه زبان اکثریت مردم آذربایجان غربی ترکی است، افزود: این عامل باعث شده است که تکرار این جشنواره هر سال با استقبال خوب مردم روبرو شود و هرسال نیاز آن بیش از سال گذشته احساس می شود.

استاندار کردستان: عشق و ارادت مردم کردستان به امام رضا(ع) وصف ناپذیر است

استاندار کردستان ارادت ویژه مردم این استان به امام رضا(ع) را وصف ناپذیر عنوان کرد و بر معرفی این ویژگی فرهنگی و عقیدتی به دیگر ایرانیان تاکید کرد.

عبدالمحمد زاهدی اظهار کرد: کردستان الگوی عینی تقریب و همبستگی بین مذاهب اسلامی است و در جای جای این استان فرهنگی می توانیم باورهای عمیق دینی و اعتقادات راسخ مردمان مسلمان این دیار را ببینیم.

وی افزود: عشق و ارادت مردم کردستان به خاندان نبوت(ص) نیز بسیار ویژه است و آیین و سنن خاصی در این خطه از میهن اسلامی برای پاسداشت یاد و خاطره بزرگان دینی برگزار می شود.

استاندار کردستان تصریح کرد: در کنار این ویژگی می توانیم به خلق هزاران اثر هنری و ادبی توسط هنرمندان، ادبا، شعرا و عرفای کردزبان در مدح و ثنای اهل بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) اشاره کرد.

زاهدی افزود: امیدواریم برگزاری جشنواره مولودی خوانی رضوی بتواند نقش مهمی در معرفی این ویژگی های ناب کردستان ایفا کند.

وی از همکاری و هماهنگی لازم در استان برای برگزاری برنامه های دهه کرامت و جشنواره سراسری مولودی خوانی رضوی (هه تاو) خبرداد و گفت: همه ظرفیت های استان برای برپایی هرچه باشکوه تر برنامه های این دهه در نظر گرفته شده است.

کارگاه های آموزشی در حاشیه چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی برگزار می شود

نماینده بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در استان قزوین از برپائی کارگاه های آموزشی در راستای چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی خبر داد.

شهریار پرهیزکاری گفت: هر کشوری محصولات متناسب با فرهنگ و اعتقادات خود را تولید می کند که به طور طبیعی این مهم در کشور ایران هم انجام می شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی یکی از برنامه هایی است که می توانیم به وسیله آن محصولات فرهنگی و اسلامی را تولید کنیم.

وی گفت: استان قزوین با برگزاری چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی می تواند به دو حوزه رسانه های دیجیتال و نیز فرهنگ رضوی بپردازد و بتواند با یک برنامه بلند مدت بسترهای لازم برای تولیدات اسلامی در زمینه دیجیتال را فراهم کند.

نماینده بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در استان قزوین، افزود: تمامی مقدمات برای انجام هرچه بهتر چهارمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی انجام شده و امیدواریم با برگزاری مراسم اختتامیه در صحن امامزاده حسین (ع) بتوانیم برنامه ای در شان و جایگاه رفیع امام رضا (ع) برگزار کنیم.