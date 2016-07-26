به گزارش خبرنگار مهر، سردار داوود آذرنوش در مراسم یادبود شهید مهدی عسگری، گرامیداشت روز بسیج ورزشکاران و تجلیل از مروجین اخلاق مدار که صبح سه شنبه در باشگاه میلاد کرج برگزار شد، اظهار کرد: داشتن رفتار، منش و سلوک خدایی پیام مهم این مراسم است.

وی با بیان اینکه جامعه ورزشی کشور از حلقه مفقوده اقدام عملی در امور رنج می برند، افزود: علی رغم اینکه مردم ولایت مدار هستند اما به واسطه کم کاری برخی الگوهای عملی در جامعه نمود چندانی پیدا نکرده است.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با تاکید بر اینکه در موضوع ورزش، اخلاق، رفتار و مرام پهلوانی باید به صورت عملی وارد شد، خاطرنشان کرد: الگوبرداری از سبک زندگی اهل بیت (ع) در این حوزه حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: دو عنصر مدیران و مربیان به عنوان دو رکن اصلی در راستای توسعه اخلاق و منش پهلوانی نقش تاثیرگذاری دارد.

وی با اشاره به اینکه شهدا دست از تمام تمایلات دنیوی کشیدند، گفت: ۵هزار نفر از شهدای هشت سال دفاع مقدس را ورزشکاران خبره و نامی تشکیل می دهند.

سردار آذر نوش با تاکید بر اینکه ۹۶ نفر از شهدای مدافع حرم کشور را ورزشکاران و قهرمانان نامی تشکیل می دهند، اظهار کرد: جنگیدن در زمان کنونی برای دفاع از حریم ولایت سخت تر از هشت سال دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه تحمل فضای حاکم بر کشور در هشت سال دفاع مقدس به واسطه شهادت فرزندان این مرز و بوم به مراتب آسان تر بود، گفت: حضور جوانان کشور در دفاع از حریم اهل بیت(ع) به مراتب دشوار تر است.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان البرز بیان کرد: کسانی که در این شرایط دست از زندگی، کار، مقام و خانواده برای مقابله با دشمن خون خوار کشیدند، از جایگاه بالایی برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه ورزشکاران و قهرمانان با حضور در سوریه برای نبرد با دشمنان کار افراد عادی در اخرت را دشوار می کند، افزود: این اقدامات نشان از مرام و منش پهلوانی شهدا و مدافعان حرم است.

وی در خاتمه با تاکید بر لزوم الگوبرداری جوانان و نوجوانان از شهدا و مدافعین حرم، گفت: می توانیم در جامعه ورزشی با اقدامات عملی شاهد توسعه رفتار، کردار و مرام شهدا باشیم.