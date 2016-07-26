به گزارش خبرگزاری مهر، فتحعلی حسینی در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان رزن با اشاره به اینکه مجمع خیرین ازدواج شهرستان رزن فعال میشود، اظهار داشت: این اقدام در راستای کمک به زوجهای جوان اجرایی میشود.
حسینی گفت: ازدواج و ممانعت از بروز طلاق دو مقوله مهم حوزه جوانان است که تمام دستگاههای فرهنگی باید در این زمینه ورود کنند.
فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه باید زمینه ازدواج آسان جوانان را فراهم کرد، گفت: با حمایت استاندار اقدامات خوبی برای اشتغال جوانان انجام شده و سرمایهگذاریهای خوبی را در این زمینه شاهد بودیم.
حسینی با بیان اینکه این مهم باعث ایجاد اشتغال در سطح شهرستان شده است، اظهار داشت: در مردادماه همایش کارآفرینی جوانان در شهرستان رزن برگزار میشود.
وی از تمام دستگاههای اجرایی خواست حضور فعالی در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان داشته باشند.
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