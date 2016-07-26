اعتبارات عمرانی استان قزوین ۳۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر،جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین ظهرسه شنبه با حضور فریدون همتی استاندار، بهمن طاهر خانی، بابایی صالح و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن باغستان قزوین برگزار شد.

در این جلسه ابوالفضل یاری با تشریح نحوه توزیع اعتبارات بودجه سال جاری گفت: اعتبارات جاری امسال استان ۱۳۵ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته از رشد ۱۹.۶ درصدی برخوردار شده است.

وی افزود: البته در اعتبارات جاری در مقایسه با عملکرد شاهد کاهش ۱.۶ درصدی هستیم که از مدیران انتظار داریم در هزینه های امسال صرفه جویی را مورد توجه قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع مالی با افزایش حدود ۱۳ درصدی حقوق ها مواجه هستیم و متوسط پرداخت پاداش و اضافه کار و مسائل رفاهی برای هر کارمند به طور میانگین به ۵۹۴ هزار تومان در هر ماه رسیده است.

یاری گفت: اعتبارات جاری سال گذشته ۱۱۳ میلیارد تومان و عملکرد ۱۴۰ میلیارد تومان بود و اولین استانی هستیم که ماده ۶۸ را اجرا کردیم و ۳۵ درصد فوق العاده شغل پرداخت شد.

وی اضافه کرد: اعتبارات استان به دلیل ضعیف بودن پایه های آن همچنان کم است و جوابگو نیست لذا حداقل باید ۱۵ میلیارد تومان به این اعتبارات اضافه شود تا بتوانیم بخشی از نیازها و کمبود ها را پاسخگو باشیم.

یاری یادآورشد: اعتبارات عمرانی استان هم ۱۷۶ میلیارد تومان تعیین شده است که هر چند با افزایش ۳۱ درصدی روبرو هستیم اما جوابگوی نیازها نیست.

وی گفت: اعتبارات حقوق و مزایا در سال جاری نسبت به عملکرد اعتبارات حدود ۱۴.۴ درصد رشد داشته و اعتبارات هزینه ای پس از کسر بخشی از اعتبارات مربوط به بازنشستگان ۵.۵ درصد است.

یاری اضافه کرد: در سالهای ۹۳ و ۹۴ تعداد بازنشستگان ۱۱۰ نفر بود که مطالبات پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی ها ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که امسال پیش بینی می شود ۱۰۲ نفر بازنشسته شوندکه اعتبار پیش بینی شده ۱۷ میلیارد ریال است.

وی در خصوص اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی اظهارداشت: این اعتبارات بر اساس دیدگاه کارشناسی توزیع شده اما اگر مدیران نسبت به آن انتقاد و اتراضی با دلیل و مدرک دارند می توانند مطرح کنند تا درصورت لزوم اصلاح شود.

استخدام جدید با تایید مرکز خواهد بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اظهارداشت: در بودجه امسال هر گونه استخدام بدون مجوز تهران ممنوع است و باید هم مجوز و هم اعتبار لازم پیش بینی شود و در کنارآن برگزاری همایش های ملی و کشوری باید با موافقت تهران باشد.

یاری در خصوص وضعیت اعتبارات عمرانی اضافه کرد:شاخص های اعتبارات عمرانی نشان می دهد در این بخش نسبت به برخی استانها وضعیت قابل قبولی داریم.