کاهش نسبی دما در مشهد/آغاز بارندگی‌ از عصر امروز در خراسان رضوی

یحیی قائنی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نسبی دما در خراسان رضوی اظهار کرد: انتظار داریم از عصر امروز سه‌شنبه شاهد کاهش نسبی دما در خراسان رضوی باشیم.

وی ادامه داد: دمای هوا در خراسان رضوی از عصر امروز با کاهش ۴ تا ۷ درجه‌ای مواجه خواهد بود و شاهد افزایش ابرناکی و وقوع بارش‌های رگباری در استان به ویژه نواحی شمالی و غربی هستیم.

رئیس مرکز پیش‌بینی هوای اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید تا اواخر هفته در استان ادامه دارد بنابراین احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در نیمه شمالی و نواحی غربی خراسان رضوی دور از انتظار نیست.

قائنی‌پور تأکید کرد: بیشترین حجم بارش‌ها برای شهرستان‌های درگر، قوچان، کلات نادر، چناران، ارتفاعات بینالود، شمال سبزوار، جوین، جغتای، کوهسرخ و شمال و شمال غرب مشهد پیش‌بینی می‌شود.