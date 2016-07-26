  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

رئیس مرکز پیش‌بینی هوای خراسان رضوی:

کاهش نسبی دما در مشهد/آغاز بارندگی‌ از عصر امروز در خراسان رضوی

کاهش نسبی دما در مشهد/آغاز بارندگی‌ از عصر امروز در خراسان رضوی

مشهد ـ رئیس مرکز پیش‌بینی هوای اداره کل هواشناسی خراسان رضوی از کاهش نسبی دما در مشهد خبر داد و گفت: بارندگی‌ها از عصر امروز در خراسان رضوی آغاز می‌شود.

یحیی قائنی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نسبی دما در خراسان رضوی اظهار کرد: انتظار داریم از عصر امروز سه‌شنبه شاهد کاهش نسبی دما در خراسان رضوی باشیم.

وی ادامه داد: دمای هوا در خراسان رضوی از عصر امروز با کاهش ۴ تا ۷ درجه‌ای مواجه خواهد بود و شاهد افزایش ابرناکی و وقوع بارش‌های رگباری در استان به ویژه نواحی شمالی و غربی هستیم.

رئیس مرکز پیش‌بینی هوای اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید تا اواخر هفته در استان ادامه دارد بنابراین احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در نیمه شمالی و نواحی غربی خراسان رضوی دور از انتظار نیست.

قائنی‌پور تأکید کرد: بیشترین حجم بارش‌ها برای شهرستان‌های درگر، قوچان، کلات نادر، چناران، ارتفاعات بینالود، شمال سبزوار، جوین، جغتای، کوهسرخ و شمال و شمال غرب مشهد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 3724302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه