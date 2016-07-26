۳۵۳ واحد تولیدی مازندران با ظرفیت ناقص کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر سه شنبه در همایش سالروز تاسیس ستاد نماز جمعه در چالوس همدلی نداشتن مسئولان سابق استان را دلیل توسعه یافتگی استان دانست و اظهار کرد: باید در استان آرامش حاکم نباشد، با وجود اعتبارات، توسعه حاصل نمی شود و امروز این چنین شرمنده مردم مازندران می شویم.

وی افزود: مازندران ظرفیتهای بسیار بالایی دارد و اگر کمی در زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کار شود، می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

استاندار مازندران تأکید کرد: در سال ۹۴ با وجود کمبودها، مشکلات بیش از ۸۰۰ واحد صنعتی در استان پیگیری شد و ۳۵۰ مورد از آنها به طور کامل حل شده است.

فلاح یکی از مشکلات استان رافارغ التحصیلانی دانست که از توانایی خوبی برخوردار نیستند و اشاره کرد: این افراد نباید کارگری کنند و شأن آنها پایین آید.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۵۳ واحد صنعتی در مازندران با ظرفیت ناقص کار میکنند یا اینکه تعطیل هستند، یادآورشد: برای این کار نیاز به تزریق اعتبار کافی است و در این صورت تا ۲۳ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

استاندار مازندران به مصوبات دولت در مورد رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: واحدهایی که مشکل عقب افتادگی پرداخت تسهیلات و یا چک برگشتی دارند، نباید بانک در پرداخت تسهیلات به آنان مته به خشخاش بگذارد.

این مسئول با تأکید بر اینکه امروز با تمام مدیران و بانکهای استان اتمام حجت کرده است، خاطر نشان کرد: مدیرانی که به این مسأله توجه نکنند از استان اخراج می شوند.

فلاح افزود: در سالهای گذشته تلاشهای خوبی در بخش مهارت آموزی انجام شده است و تنها در سال ۹۴، با همکاری فنی و حرفه ای، به ۶۲ هزار نفر آموزش داده شده است و ۱۵ هزار شغل از این طریق ایجاد شده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه امام راحل نماز جمعه راخونبهای شهدا کی دانستند، گفت: این نهاد پشتوانه اسلام و انقلاب است و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی می تواند در این نهاد انجام شود.