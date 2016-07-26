دعوت ۸ بانوی جودوکار همدانی به اردوی آمادگی تیم ملی

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت جودوکاران همدانی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: اردوی آمادگی تیم ملی جودوی بانوان از عصر امروز در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران آغاز میشود.
وی افزود: امور بانوان فدراسیون جودو از ۳۲ نفر از بانوان جودوکار دعوت به عملآورده تا امروز ساعت ۱۷ خود را به اردوی تیم ملی واقع در ورزشگاه کبکانیان تهران معرفی کنند که این اردو تا ۹ مردادماه ادامه خواهد یافت.
رئیس هیئت جودو استان همدان با اشاره به نفرات دعوتشده از همدان گفت: مریم بربط، سمانه قنبری پاک، حدیث قیاسوند، شیوا جهانگیری، زهرا خانیان، حدیث سیف، لیلا سیاهوشی، مائده وفایی هشت بانوی جودوکار استان از امروز در اردوی آمادگی تیم ملی حاضر میشوند.
نصرپور خاطرنشان کرد: استان همدان در جودوی بانوان یک سر و گردن از سایر هیئتهای استان بالاتر بوده و بانوان همدان همیشه یک پای مسابقات، لیگها و اردوهای تیم ملی هستند.
وی با اشاره به رشد جودو در همدان بیان کرد: یکی از اصلیترین و مهمترین برنامههای هیئت در سال جاری توجه ویژه به امر استعدادیابی و توجه به سنین پایه در این رشته است.
رئیس هیئت جودو استان همدان عنوان کرد: چهار مربی نیز در امر استعدادیابی در همدان فعالیت دارند که امید میرود در آینده نهچندان دور با برنامهریزیهایی که در امر استعدادیابی و توجه به نونهالان و نوجوانان در سنین پایه انجام دادیم هیئت همدان رشد چشمگیری را داشته باشد.
نصرپور با اشاره به فعالیت هیئتهای شهرستانی گفت: شهرستانهای تویسرکان، نهاوند، بهار و ملایر از شهرستانهای فعال هستند که در برنامه توسعه این هیئت توجه و فعال کردن سایر شهرستانهای استان است.
وی یادآور شد: شهرستانها از بازوان قدرتمند هیئت هستند که توجه به استعدادهای شهرستانی دستور کار و سیاستگذاری اصلی ما بر مبنای تقویت این ظرفیت گذاشتهشده است.
نظر شما