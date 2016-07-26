فوت ۴ نفر و مصدومیت ۶ تن در برخورد خودرو با مسافرین کنار جاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی، حبیب حسینقلی زاده سه شنبه گفت: صبح امروز در جاده اهر- مشکین شهر و حوالی نقدوز برخورد پژو ۴۰۵ با مسافرین در حال استراحت به اپراتوری فوریت های پزشکی اهر اعلام شد.

وی ادامه داد: با گزارش این حادثه پایگاه های نقدوز از سهرستان اهر و شعبان از شهرستان مشکین شهر و همچنین پایگاه امداد ونجات هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند که در بررسی تکنسین های اورژانس ۱۱۵، فوت سه مرد مسافر و یک زن سرنشین پژو ۴۰۵ و همچنین مصدومیت شش تن تائید شد.

اعزام ۵ مصدوم حادثه به تبریز با بالگرد اورژانس هوائی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: با اعلام مسئولین بیمارستان باقرالعلوم اهر مبنی بر بدحال بودن پنج مصدوم صبح امروز، بالگرد اورژانس هوائی برای انتقال این مصدوم حادثه جاده اهر- مشکین شهر راهی شهرستان اهر شد.

روزبه رجائی خاطر نشان کرد: ساعت ۱۳:۳۰ بالگرد اورژانس هوائی به بیمارستان اهر اعزام شد و پنج تن از مصدومان حادثه را که کودک و نوجوان بودند، تحت اقدامات درمانی و کنترلی به بیمارستان امام رضا تبریز انتقال داده شدند.