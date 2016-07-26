به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر، اقدامات مقابله ای پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهار کرد: برای کاهش آسیب های اجتماعی نشات گرفته از مواد مخدر باید برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: زنجان به لحاظ میزان کم بروز آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد وضعیت مطلوبی قرار دارد و باید در جهت حفظ و تقویت این وضعیت و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی در استان باید بیشتر تلاش شود.

شهبازی به روند جمع آوری معتادان خطرناک در استان اشاره کرد و افزود: باید به بحث جمع آوری معتادان خطر ناک و ولگرد توجه جدی شود.

وی افزود: وجود معتادان ولگرد چهره شهر را زشت کرده و مردم هم از وجود این افراد در جامعه نگران هستند و این افراد بیشتر از استان های دیگر وارد استان شده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: متاسفانه در استان زنجان معتادان اقدام به تکدی گری کرده و فضای شهر را بسیار ناامن و زشت می کنند که باید جلوی این کار گرفته شود.

شهبازی با بیان اینکه برگزاری جلسات ملاک ارزیابی مدیران نباشد بلکه باید این جلسات خروجی داشته باشد، تصریح کرد: فرمانداران در شهرستان ها نسبت به برگزاری جلسات مبارزه با مواد مخدر برنامه ریزی و مدیریت لازم را داشته باشند.