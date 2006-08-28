آمريكا در حال بررسي استفاده از موشكهاي بالستيك غير هسته اي عليه تروريسم است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، دونالد رامسفاد پس از ديداربا سرگئي ايوانف همتاي روسي خود در آلاسكا در جمع خبرنگاران اظهارداشت :" آمريكا در حال برسي احتمال جايگزيني تسليحات هسته اي تعداد نسبتا كوچكي از موشكهاي بالستيك با تسليحات متعارف است ".

وي افزود:" اگركشورهاي دوست و متحد ما در سالهاي آتي با تسليحات كشتارجمعي يا توانمندي كه مرگبارخواهد بود،تهديد شوند ، تصورمي كنم كه هر رئيس جمهوري چه در آمريكا و چه در روسيه ، مايل هستند به يك اسحله متعارف دسترسي داشته باشند تا امكان حمله سريع ، دقيق و درست به آن هدف را داشته باشند و احساس نكنند كه تنها چيزي كه آنان دارند تسليحات هسته اي است كه نمي توانند از آن استفاده كنند" .



رامسفلد همچنين ابرازاميدواري كرد كه روسيه نيز اين ايده را مورد بررسي قرار دهد و ايوانف نيز خاطرنشان كرد كه روسيه نيز نگرانيهايي درزمينه مبارزه با تروريسم دارد .

وزير دفاع روسيه خاطرنشان كرد:"ممكن است راه حلهاي متفاوتي براي حمله پيشگيرانه وجود داشته باشد" .

دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا روزگذشته با همتاي روسي خود در فيربانكس آلاسكا ديدار و درباره تحولات خاورميانه، ايران ، كره شمالي وسيستم دفاع موشكي گفتگو كرد.