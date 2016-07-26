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۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

آخوندی مطرح کرد:

توسعه بزرگراه ها اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی است

توسعه بزرگراه ها اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی است

شهرکرد- وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه جاده ها و بزرگراه ها در کشور اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی پیش از ظهر سه شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری و بازدید از پروژه های عمرانی مسکن و شهرسازی این استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه بزرگراه ها اولویت اصلی وزارت راه و شهر سازی است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه جاده ها و ایمن سازی جاده ها است.

وی افزود: استاندارد سازی جاده ها و توسعه بزرگراه نقش مهمی در کاهش حوادث جاده ای دارد.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: توسعه بزرگراه ها نقش مهمی در توسعه مناطق دارد و باید با فراهم آوردن زیرساخت ها از جمله توسعه جاده ها،  کشور را در مسیر توسعه بیشتر قرار داد.

وی ادامه داد: هم اکنون بیمارستان بروجن یکی از پروژه های مهم راه و شهرسازی است که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد.

آخوندی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی بیمارستان بروجن ۸۷ درصد است، ادامه داد: با تخصیص اعتبارات، این پروژه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هم اکنون در سطح کشور پروژه های نیمه تمام بسیاری وجود دارد که دولت در تلاش است این پروژه های نیمه تمام را به سرانجام برساند.

آخوندی گفت: توسعه بزرگراه ها در استان چهارمحال و بختیاری از اقدامات مهم دولت یازدهم به شمار می رود.

کد مطلب 3724374

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