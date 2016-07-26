توسعه بزرگراه ها اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی پیش از ظهر سه شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری و بازدید از پروژه های عمرانی مسکن و شهرسازی این استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه بزرگراه ها اولویت اصلی وزارت راه و شهر سازی است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه جاده ها و ایمن سازی جاده ها است.

وی افزود: استاندارد سازی جاده ها و توسعه بزرگراه نقش مهمی در کاهش حوادث جاده ای دارد.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: توسعه بزرگراه ها نقش مهمی در توسعه مناطق دارد و باید با فراهم آوردن زیرساخت ها از جمله توسعه جاده ها، کشور را در مسیر توسعه بیشتر قرار داد.

وی ادامه داد: هم اکنون بیمارستان بروجن یکی از پروژه های مهم راه و شهرسازی است که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد.

آخوندی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی بیمارستان بروجن ۸۷ درصد است، ادامه داد: با تخصیص اعتبارات، این پروژه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هم اکنون در سطح کشور پروژه های نیمه تمام بسیاری وجود دارد که دولت در تلاش است این پروژه های نیمه تمام را به سرانجام برساند.

آخوندی گفت: توسعه بزرگراه ها در استان چهارمحال و بختیاری از اقدامات مهم دولت یازدهم به شمار می رود.