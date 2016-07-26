انتقاد از تخریب شبانه خانه «توران»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه غلامرضا انصاری با بیان اینکه شهر یک موجود زنده است و برای ادامه حیاتش نیاز به تنفس دارد، گفت: میراث فرهنگی که برای یک کشور باقی می ماند هویت تاریخی آن شهر را تشکیل می دهد و دارای ارزش معنوی و تاریخی یک شهر هستند.

وی با اشاره به جعل هویت تاریخی توسط برخی از شهرهای دنیا گفت: بسیاری از کشورها که مقصد گردشگری جهان هستند برای جبران کمبودهای خود هویت تاریخی جعل می کنند آن وقت ما در درون کشور به این موضوع بی توجه هستیم.

انصاری با بیان اینکه پیش از این حفاظت از خانه توران توسط کمیته میراث شورای شهر پیگیری شده بود گفت: میراث نیز این بنا را ثبت اضطراری کرد اما با وجود آنکه ماموران شهرداری و شهربان در محل حاضر بودند این خانه تاریخی توسط مالک تخریب شد.

وی پیشنهاد کرد: مدیریت شهری اجازه هیچ گونه ساخت و سازی به بناهایی که به جای این ساختمان های قدیمی ساخته می شود ندهد تا با زور و روش های غیرمعمول یک بنای تاریخی اینگونه از بین نرود و برای کسانی که قصد تخریب باقی هویت باقی مانده تهران را دارد نیز درس عبرتی باشد.