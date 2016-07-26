به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیخ الاسلامی از فعالان حوزه ازدواج با اشاره به لزوم ترویج ازدواج موفق و آسان در میان جوانان گفت: یکی از علل کم شدن ازدواج، مسائل فرهنگی است که جا دارد مسئولان با برنامه ریزی و در نظر گرفتن ریشه های فرهنگی کاهش ازدواج در کشور، فکری برای افزایش ازدواج در میان جوانان بکنند.

شیخ الاسلامی افزود: متاسفانه ما در دو حوزه مهریه و جهیزیه اشکالات متعددی داریم که باید با فرهنگسازی درست مرتفع شود.

وی با بیان اینکه امروزه مشکلات اقتصادی موجب دوری گزیدن بسیاری از جوانان از ازدواج و تشکیل خانواده شده است، ادامه داد: مشکلات مادی از جمله مسائلی است که بیشتر خانواده ها را درگیر کرده و بر میزان ازدواج اثر منفی گذاشته است.

این فعال حوزه ازدواج گفت: در حوزه جهیزیه ما از یکسو با جهیزیه های آن چنانی رو به رو هستیم و از سوی دیگر برخی خانواده های نیازمند قادر به تامین جهیزیه حداقلی نیستند و این تناقض اصلا مناسب نیست.

به گفته این کارشناس و مشاور ازدواج، رو آوردن خانواده ها به فرزندسالاری از دیگر دلایل دوری زوجین از یکدیگر است زیرا زوجهای جوان باید توجه داشته باشند که پس از ازدواج، همسر مهمترین فرد در زندگی است و باید محور توجهات و کانون مهر و محبت خانوادگی باشد.