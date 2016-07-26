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۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

کریم باقری:

امیدوارم با پیروزی مقابل سایپاشروع خوبی داشته باشیم

امیدوارم با پیروزی مقابل سایپاشروع خوبی داشته باشیم

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: امیدوارم با پیروزی مقابل سایپا شروع خوبی در لیگ داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری در رابطه با آخرین شرایط تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار برابر سایپا گفت: ابتدا جای دارد که از هواداران تشکر کنم که حمایت خوبی از پرسپولیس به عمل آوردند و دست همه آن‌ها را می‌بوسم. هواداران بدانند که پرسپولیس همیشه راهش را ادامه می‌دهد و  چه من و چه سایر دوستان در این تیم باشیم یا نباشیم این پرسپولیس است که به راهش ادامه می‌دهد. امیدوارم امسال نیز با حمایت هوادارانمان نتایج خوبی بگیریم.

وی افزود: امیدوارم که بتوانیم شروع خوبی در لیگ داشته باشیم و  با حمایت هوادارانمان سه امتیاز بازی با سایپا را به دست آوریم تا برای سایر بازی‌ها امیدوارم شویم. پرسپولیس شرایط خوبی دارد و بازیکنان جدیدی هم که به پرسپولیس اضافه شده‌اند از نظر شخصیتی و فنی بازیکنان خوبی هستند. امیدوارم آن‌ها امسال هم بتوانند در پرسپولیس موفق عمل کنند و هوداران را خوشحال کنند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: بیشتر بازیکنانی که سال گذشته در پرسپولیس حضور داشتند حفظ شدند و بازیکنان خوبی نیز به ما اضافه شدند. بازیکنان در اردوی اوکراین نیز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و امیدوارم این موضوع با کسب  نتایج خوب توام باشد.

کد مطلب 3724391

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