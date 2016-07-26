امیدوارم با پیروزی مقابل سایپاشروع خوبی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری در رابطه با آخرین شرایط تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار برابر سایپا گفت: ابتدا جای دارد که از هواداران تشکر کنم که حمایت خوبی از پرسپولیس به عمل آوردند و دست همه آن‌ها را می‌بوسم. هواداران بدانند که پرسپولیس همیشه راهش را ادامه می‌دهد و چه من و چه سایر دوستان در این تیم باشیم یا نباشیم این پرسپولیس است که به راهش ادامه می‌دهد. امیدوارم امسال نیز با حمایت هوادارانمان نتایج خوبی بگیریم.

وی افزود: امیدوارم که بتوانیم شروع خوبی در لیگ داشته باشیم و با حمایت هوادارانمان سه امتیاز بازی با سایپا را به دست آوریم تا برای سایر بازی‌ها امیدوارم شویم. پرسپولیس شرایط خوبی دارد و بازیکنان جدیدی هم که به پرسپولیس اضافه شده‌اند از نظر شخصیتی و فنی بازیکنان خوبی هستند. امیدوارم آن‌ها امسال هم بتوانند در پرسپولیس موفق عمل کنند و هوداران را خوشحال کنند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: بیشتر بازیکنانی که سال گذشته در پرسپولیس حضور داشتند حفظ شدند و بازیکنان خوبی نیز به ما اضافه شدند. بازیکنان در اردوی اوکراین نیز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و امیدوارم این موضوع با کسب نتایج خوب توام باشد.