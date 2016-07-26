به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، گردهمایی ستادهای نماز جمعه استان بوشهر با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد.

گردهمایی ستادهای نماز جمعه به مناسبت سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت الله طالقانی در سال ۵۸ برگزار شد.

در این مراسم از ستاد نماز جمعه شهر بوشهر به عنوان ستاد نمونه و کارکنان آن و همچنین منتخبین سایر ستادهای استان تقدیر به عمل آمد.