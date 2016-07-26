به گزارش خبرنگار مهر، الهه راستگو عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر امروز شورا اساس نامه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را مطابق مصوب مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: در این اساس نامه برای سازمان فرهنگی هنری تعیین تکلیف شده است.

وی به اعتراض فرمانداری درخصوص تفکیک وظایف معاونت فرهنگی- اجتماعی از سازمان فرهنگی هنری اشاره کرد و گفت: بنابر اعلام فرمانداری هرگونه تغییر در این وظایف با توجه به مطابقت این اساسنامه با مصوبه مجلس امکان پذیر نیست که باید رفع این ابهام مورد توجه قرار گیرد.

عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اعتراض فرمانداری را به حق عنوان کرد و افزود: قطعا شورا اجازه دخالت در این اساسنامه را نداشته و اعضا باید رفع این ابهام قانونی را دردستور کار قرار دهند.

رییس کمیته مشترکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران قید جمله با درنظرگرفتن اساسنامه سازمان فرهنگی هنری در طرح ارائه شده را مهمترین راه پاسخگویی به این اعتراض و از سویی اجرایی نمودن طرح مصوب شورا دانست و خاطرنشان کرد: باتوجه به تداخل های موجود در دو حوزه یاد شده پس از تصویب نهایی، موضوعات فرهنگی از معاونت اجتماعی و فرهنگی به سازمان فرهنگی هنری منتقل می شود.