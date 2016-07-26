فرمانده کل سپاه درگذشت مادر شهید صیادشیرازی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت بانو حاجیه خانم شجاع، مادر گرانقدر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است: درگذشت جانسوز حاجیه خانم شهربانو شجاع، مادر گرانقدر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی موجب تأسف و تألم اینجانب و آحاد پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان دریادل گردید.

بی تردید همت والای فاطمی آن بانوی ارجمند، مؤمنه وعفیف در تربیت و پرورش فرزندی مؤمن، انقلابی و ولایت مدار که در کسوت نظامی و یک فرمانده خردمند و رزمنده شجاع و هوشمند نقش آفرینی‌های سترگ و الهام بخش وی در عرصه‌های دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و صیانت از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی آوازه جهانی یافته است، ذخیره‌ای ارزشمند است که در سرای باقی با پاداش الهی همراه خواهد بود.

این مصیبت را به محضر فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی)، بیت معزا و آحاد علاقمندان آن بانوی نجیب و فرزند برومندش شهید علی صیاد شیرازی تسلیت عرض نموده و علو درجات مرحومه و صبر و شکیبایی بازماندگان گرامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.