به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن ترابی ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان بروجرد که به مناسبت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از انقلاب طی سال ۵۸ در ایران برگزار شد در جمع مدیران ادارات دولتی این شهرستان اظهار داشت: مدیران به عنوان الگوی برتر دستگاه های حکومتی باید همواره با حضور در صفوف نماز به خصوص نماز جمعه مردم را با آداب و رسوم این فریضه الهی پیوند دهند.

وی افزود: نماز جمعه در طول ۳۷ ساله گذشته همواره باعث خنثی شدن نقشه ها و فتنه هایی بوده که دشمن برای نظام و انقلاب ترسیم می کند و این حضور مردم است که سنگر نماز جمعه را در برابر استکبار مستحکم و قدرتمند می سازد.

امام جمعه بروجرد با اشاره به برکات نماز از دیدگاه پیامبر اکرم(ص) افزود: در صدر اسلام همواره به حضور در نماز توصیه های فراوانی شده و سه چیز از دید پیامبر(ص) از واجبات بوده که توجه به اذان و شرکت در نماز های یومیه، قرار گرفتن در صفوف اول نماز و جهاد و ایثار از جمله آنها است.

حجت الاسلام ترابی اظهار داشت: نماز جمعه از برکات انقلاب اسلامی است و امروزه شاهد اقامه نماز در بیش ۸۵۰ شهر کشور هستیم.

اتحاد و همدلی و همبستگی مردم با مسئولان دیگر موضوعی بود که امام جمعه بروجرد به آن اشاره کرد و اظهار داشت: این همدلی و همبستگی زمانی به سرانجام خواهد رسید که ملت حضور خود در نمازجمعه و گوش فرادادن به خطبه ها را از برنامه های هفتگی خود بدانند و با حرکت در مسیر دین و امر پذیری از ولایت فقیه بتوانیم راه بهشت را برای خود هموار سازیم.

وی در ادامه عنوان کرد: در این ایام که مصادف است با سالروز شهادت بنیانگذار مذهب شیعه امام جعفر صادق (ع) انتظار داریم تا مردم مسلمان بروجرد به خصوص مسئولان با حضور در مراسم عزاداری این امام بزرگوار به دنیا نشان دهند که شیعیان همواره ادامه دهندگان راه فرزندان پیامبر(ص) خواهند بود تا روزی پرچم اسلام را به دست صاحب اصلیش بسپارند.