فناوری چالش اصلی برنامه راهبردی صنایع کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خالقیتبار با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی کشور در حوزه اقتصاد، ارتقای ارزش افزوده صنعت برای دستیابی به تراز جهانی مناسب است، گفت: افزایش سطح رقابت پذیری به عنوان اولین شرط لازم برای ورود به بازارهای جهانی با نگاه صادراتی است؛ ضمن اینکه شاهبیت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ارتقای سهم صنعت از تولید ناخالص ملی، بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نوین به شکل یکپارچه و هدفمند است که امکان تحقق چنین خواستهای را فراهم میسازد.
مدیر مرکز آموزشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: فناوری هم به عنوان یک فرآیند و هم به عنوان خروجی دغدغههای اصلی و چالشهای برنامه راهبردی در حوزه صنایع کشور مطرح است که در اسناد بالادستی به دفعات به آن اشاره شده است. البته این تحول در عرصه صنعت، تنها کارخانهها را تحت تاثیر قرار نمیدهد، بلکه عموم بخش های جامعه کاربر آن هستند و این انقلاب جدید از رستوران ها گرفته تا خردهفروشیهای بزرگ دنیا را در جهت تبدیل ساختار روندهای اجرایی به سیستمهای خودکار و دیجیتال، ترغیب میکند.
وی تصریح کرد: صاحبان صنایع و مشاغل، پیشتازان در تجاریسازی و استفاده از عرصه علم و تکنولوژی در خدمترسانی، اساتید و دانشجویان مخاطبین اصلی آن محسوب میشوند. بر این اساس، وزارت صنعت با بهره گیری از دستاوردهای عملیاتی پروژه های اروپایی که در قالب افق ۲۰۲۰ اروپا تعریف و پیاده شده است و در امتداد توسعه کاربردی فناوریهای نوظهور، علاقمند به گسترش روابط و تبادل دانش و تجربه حاصل از نمونههای این گونه پروژهها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
خالقیتبار با اشاره به برگزاری اولین نشست تخصصی چهارمین انقلاب صنعتی در سیزده و چهارده مردادماه امسال گفت: برنامه هدفمند و مناسبی برای نشست چهارمین انقلاب صنعتی به منظور معرفی الگوی مذکور طراحی شده است که با حضور نمایندگانی از سوئیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه و پرتغال و شرکتهای صاحب نام، کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان و دانشگاه ها و موسسات تحقیقی اروپایی همراه خواهد بود. البته باید توجه داشت که امروزه بسیاری از کارها مانند درخواست تاکسی و جایابی در یک پرواز یا حتی خرید یک محصول، می تواند از راه دور انجم شود و این انقلاب چهارم در صنعت، راهگشای عصر مجازی و تحولات جدید است.
وی، آشنا شدن با واژگان و عوامل کلیدی موفقیت در پارادایم چهارمین انقلاب صنعتی را آشنا شدن با کارخانجات آینده و درک استراتژیهای عملیاتیسازی صنعت در چهارمین انقلاب صنعتی و آموزش از تجارب موجود در این حوزه عنوان کرد.
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