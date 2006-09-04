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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۳

وزير بهداشت در گفتگوي اختصاصي با مهر :

بخشي از كمبود بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي مرتفع شده است / وزارت بهداشت نمي تواند مشكل بودجه را منحصرا برطرف كند

بخشي از كمبود بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي مرتفع شده است / وزارت بهداشت نمي تواند مشكل بودجه را منحصرا برطرف كند

با افزايش تخصيص اعتبارات به وزارت بهداشت حتي به ميزان 100 درصد نيز نمي توانيم امسال را با اجراي كامل وظايف به اتمام برسانيم. البته خوشبختانه كمبود بودجه بخش دانشگاهي تا حدودي مرتفع شده است.

دكتر كامران باقري لنكراني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب در خصوص كمبود اعتبارات دانشگاه هاي علوم پزشكي افزود: تصميم گيري در خصوص حل مشكلات بودجه چندان در اختيار وزارت بهداشت نيست. ما طرح مشكل كرديم و اميدوار هستيم حل شود.

لنكراني يادآور شد: با افزايش اعتبارات كه سازمان مديريت براي دانشگاه ها درنظر گرفته است مشكل تا اندازه اي حل شده است اما با روند فعلي و با توجه به تكاليف جديدي كه بر عهده وزارت بهداشت است ما با افزايش تخصيص آن حتي به ميزان 100 درصد نيز نمي توانيم امسال را به طور با اجراي كامل وظايف به اتمام برسانيم.

وي تصريح كرد: حدود 3 ماه در خصوص حقوق مشكلاتي را خواهيم داشت كه اميدواريم حل شود.

کد مطلب 372446

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