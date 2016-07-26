  1. دين، حوزه، انديشه
نباید مواجهه با عینیت را به حس محدود کرد

فایل صوتی سخنرانی حجت الاسلام پارسانیا در نشست «مرز عینیت و ذهنیت در علوم انسانی با نگاهی انتقادی به نفی و اثبات علوم انسانی اسلامی» در ادامه قابل دریافت است.

به گزارش خبرنگار مهر، فایل صوتی سخنرانی حجت الاسلام پارسانیا در نشست «مرز عینیت و ذهنیت در علوم انسانی با نگاهی انتقادی به نفی و اثبات علوم انسانی اسلامی» از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «نقطه اولی که باید بحث را از آنجا آغاز کنیم این است که عینیت چیست و مسیر مواجهه ما با عینیت از کجا آغاز می شود. اشکالی که پوزیتیویست ها داشتند و پست مدرن ها هم در همین میدان بازی کردند و پیش رفتند این است که علم را در معنای مواجهه حسی و آزمون پذیر با واقعیت در نظر گرفته اند.»

