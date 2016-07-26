حوزویان برابر همه موانع مجهز به روحیه مقاومت باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار حجت الاسلام مهدی ماندگاری، رئیس مؤسسه تفحص سیره شهدا، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش برای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه و در میان حوزویان گفت: امیدواریم در این کار پر خیر و برکتی که شروع کرده‌اید، موفق باشید.

وی با بیان اینکه بسیجی و انقلابی بودن جزو هویت و ذاتیات حوزه و حوزویان است نه عرضیات، بیان داشت: حوزه‌ای که بخواهد «مبلغ فی رسالته» باشد، قطعاً با موانعی مواجه می‌شود و برخورد می‌کند؛ مهم این است که در برابر این مشکلات مقاومت و با شجاعت از این موانع عبور کنیم و بر آن غالب شویم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: لازم است حوزویان در برابر همه موانع که در مسائل مختلف ایجاد می‌شود مجهز به روحیه مقاومت و آمادگی همه جانبه باشند.

وی ابراز داشت: اینکه می‌گویم «حوزه»، منظور حوزه معنوی است؛ به این معنا که در ذات آن فرهنگ جهاد و شهادت نهفته است و به همین دلیل هر حوزوی باید تلاش کند در عین حال که مروج فرهنگ جهاد و شهادت است، موانع این کار را نیز از بین ببرد.

آیت الله اعرافی گفت: باید این موضوع که «فرهنگ جهاد و شهادت در ذات و در درون حوزویان نهفته است» بازیافت، شفاف و برجسته‌تر شود تا کسی گمان نکند که قرار است کاری حاشیه‌ای در این راستا صورت بپذیرد؛ این فرهنگ در متن حوزویان وجود دارد، ولی باید آن را برجسته‌تر کرد.

تبیین شاخص‌های فرهنگ جهاد و شهادت

وی افزود: مرکز و مؤسسه‌ای که می‌خواهد درباره رشته‌ای فعالیت کند باید فعالیت و برنامه آن به گونه‌ای طراحی شود تا از شاخصه علمی درستی بهره ببرد و یکی از عمده آن شاخصه و ترازها، بهره‌گیری از استاد خوب و گروه علمی - تربیتی مناسب است که بتواند بر جریان علمی، آموزشی، تعلیم و تعلم اشراف داشته باشد.

امام جمعه قم افزود: مسئله دیگر در شاخصه‌ها و ترازها، تشکیل کارگروهایی در زمینه مباحث حقوقی، اخلاقی، فقهی، تاریخی، تمدنی، فلسفی، کلامی و فقهی به نگاه داخلی و بین‌المللی ناظر به موضوع فرهنگ جهاد و شهادت است.

وی با اشاره به اینکه مسئله سوم، اجرای پایان نامه‌ها در مسئله جهاد و شهادت است، ابراز داشت: پایان نامه‌های خوب مؤید کار است؛ باید طوری برنامه‌ریزی کرد تا پایان نامه‌ها به این سمت سوق داده شوند.

آیت الله اعرافی با تأکید بر اینکه نکته بعدی که باید در بحث جهاد و شهادت به عنوان شاخصه و طراز، رعایت کرد تربیت نیروهای متخصص، کاردان و قوی است، اظهار داشت: یکی از طرح‌هایی که قرار است در حوزه به اجرا گذاشته شود این است که چگونه می‌توان از این همه درس خارج که بخشی درباره مباحث مستحدثه است، حوزه انقلابی و تئوری انقلابی بیرون آورد و استخراج کرد؛ باید کاری کرد همین طرح در مسئله جهاد و شهادت نیز به اجرا دربیاید.

مدیر حوزه‌های علمیه بیان داشت: مسئله بعدی در ارتباط با بحث جهاد و شهادت، ترسیم و طراحی نقشه و نظام جامع میان رشته‌ای در ارتباط با حوزه فرهنگی و فلسفی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت:‌ تهیه، تنظیم و نشر جزوات در ارتباط با فرهنگ جهاد و شهادت در مدارس علمیه از دیگر نکات ضروری است که باید به آن توجه شود.