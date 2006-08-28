روشن قياس سرپرست اردوي دووميداني نونهالان كشور درگفتگو با مهرگفت: اين اردو با حضور نخبه هاي مسابقات كشوري و منطقه اي كشور و با شركت بيش از 150 در رده هاي سني متولدين سال 68 تا 70 و به مدت 5 روز درتهران برگزار خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين اردو براي اولين باردركشور انجام مي شود گفت: قبل ازاين در زمان رياست كفاشيان و نايب رئيسي كريمي شاهد انجام چنين حركاتي بودايم ولي هم اكنون اين برنامه دريك حجم وسيع و با برنامه ريزي كلاني به اجرا درخواهد آمد.

روشن قياس با اشاره به حضور مربيان جوان در كنار اين اردو بيان كرد: درطي برگزاري اين اردوي بزرگ 20 مربي از بهترين هاي كشور بحث نظارت را دنبال مي كنند ولي در كنار اين نفرات از تمامي شهرستانها مربيان برگزيده دركنارآنها ضمن فراگيري اموراجرايي يك اردو به عنوان كمك مربي فعاليت خواهند كرد.

وي با بيان اينكه نتايج برگزاري چنين اردوهايي درآينده دووميداني ايران تاثيرمثبت خواهد داشت تصريح كرد: در دووميداني رده سني نونهالان مسابقات برون مرزي برگزارنمي شود ولي فدراسيون مي تواند با يك برنامه ريزي برنامه هاي اجرايي را براي اردوهاي تداركاتي يا مسابقات دوستانه به منظور تشويق اين ورزشكاران در نظر بگيرد.

نخستين اردوي دووميداني نونهالان كشور ازفردا سه شنبه هفتم شهريورماه به مدت 5 روز و با حضور 150 دونده از سراسر كشور در مجموعه ورزشي شهيد چمران تربيت معلم تهران برگزارمي شود. اين اردو به منظورشناخت استعدادهاي اين رشته براي پرورش و آماده سازي تيم اعزامي به مسابقات المپيك 2012 مي باشد.