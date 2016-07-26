به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: انتشار خبر تخریب ساختمان توران در میان هیاهوی رسانه ای و فرافکنی برخی از سازمانهای مقصر مانع از روشن شدن ابعاد واقعی موضوع صیانت از آثار دارای ارزش فرهنگی و تاریخی شده و خبرهای متناقضی در این باره منتشر شده است که از آن جمله می توان به خبر تخریب احتمالی ساختمانی دیگر در خیابان انقلاب تهران که به ویلای پناهی معروف است، اشاره کرد.

از میان املاک و مستغلاتی که در اختیار مجتمع اقتصادی کمیته امداد قرار دارد تنها دو مورد که یکی از آنها همین ویلای پناهی بوده و به دلیل اعلام شهرداری تهران مبنی بر لزوم دریافت نظر سازمان میراث فرهنگی و دیگری یک ملک واقع در حد فاصل خیابان وصال و دانشگاه تهران که در مجاورت یک بنای فرهنگی قرار دارد، با لحاظ کردن اصل صیانت از آثار فرهنگی، انجام هیچگونه عملیات عمرانی و ساخت و ساز در آنها تعریف نشده است.

نکته قابل توجه اینکه به دلیل اظهار نظر سازمان میراث فرهنگی در خصوص ویلای پناهی، هیچگونه برنامه ای برای انجام عملیات عمرانی در ساختمان مذکور صورت نگرفته و تا تعیین تکلیف قانونی آن، اقدام خاص دیگری نیز صورت نخواهد گرفت.