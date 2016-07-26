به گزارش خبرگزاری مهر، دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، طی اعلام سازمان دارالقرآنالکریم کشور، توانست رتبه نخست را در زمینه فعالیتهای قرآنی در سال ۹۴ از آن خود کند.
براساس این گزارش، حسین بهبودی، مدیرکل امور استانها و مؤسسات قرآنی سازمان داراالقرآنالکریم کشور که در بیستودومین گردهمایی کارشناسان و مدیران مؤسسات قرآنی استان مرکزی در شهرستان دلیجان حضور پیدا کرده بود، با اعلام این خبر گفت: در آخرین ارزیابیهای سازمان دارالقرآن کشور، استان مرکزی توانست حد نصاب لازم را برای کسب رتبه برتر به دست آورد.
وی ادامه داد: ارزیابیهای سازمان بسیار دقیق و دارای بخشهای گوناگونی است که استان مرکزی در تمام بخشها چندین بار مورد نظارت و ارزیابی دقیق قرار گرفت و خوشبختانه در همه موارد رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور استانها و مؤسسات قرآنی سازمان داراالقرآنالکریم کشور ضمن تقدیر از فعالیتهای مهم و تأثیرگذار دارالقرآنالکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اظهار امیدواری کرد این روند روبه رشد در استان ادامه یابد.
گفتنی است در گردهمایی کارشناسان و مدیران مؤسسات قرآنی استان در دلیجان، از ادارهکل تبلیغات اسلامی استان و دارالقرآنالکریم این ادارهکل به دلیل کسب این رتبه با اهدای لوح از طرف مهدی قرهشیخلو، رئیس سازمان دارالقرآنالکریم کشور تقدیر شد.
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