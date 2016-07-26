  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

در قالب کنفرانس بین المللی؛

پژوهش های نوین در حوزه علم انسانی ارایه می شود

پژوهش های نوین در حوزه علم انسانی ارایه می شود

چهارمین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی با هدف ارائه جدیدترین دستاوردها و نوآوری ها در این حوزه ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح جهانی وجود دارد. از این رو، در پی پیچیدگی بی سابقه و چالش های وجودی انسان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی برگزار می شود.

این کنفرانس با هدف گردهم آوردن جامعه دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به منظور تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات در مورد تمام جنبه های تخصصی و میان رشته‌ای برگزار خواهد شد.

همچنین این کنفرانس فرصتی را برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری ها، روندها، نگرانی ها و چالش های عملی مواجه شده و راه حل‌های اتخاذ شده در زمینه های مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، فراهم می‌کند.

پس از برگزاری دوره های قبلی این کنفرانس در ترکیه، دبی و گرجستان، دوره چهارم این کنفرانس با مشارکت دو دانشگاه Istanbul Sabahattin Zaim  University و Kaunas University of Technology  در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ مطابق ۶ سپتامبر ۲۰۱۶ در آتن یونان برگزار می شود.

علاقمندان می توانند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس یا زمینه های مرتبط است را به صورت فردی یا با مشارکت گروهی به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند. علاوه بر این، علاقمندان به این حوزه می توانند بدون ارائه مقاله، به عنوان شرکت کننده آزاد از این رویداد علمی استفاده کنند.

کد مطلب 3724490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها