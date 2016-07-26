پژوهش های نوین در حوزه علم انسانی ارایه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح جهانی وجود دارد. از این رو، در پی پیچیدگی بی سابقه و چالش های وجودی انسان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی برگزار می شود.

این کنفرانس با هدف گردهم آوردن جامعه دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به منظور تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات در مورد تمام جنبه های تخصصی و میان رشته‌ای برگزار خواهد شد.

همچنین این کنفرانس فرصتی را برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری ها، روندها، نگرانی ها و چالش های عملی مواجه شده و راه حل‌های اتخاذ شده در زمینه های مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، فراهم می‌کند.

پس از برگزاری دوره های قبلی این کنفرانس در ترکیه، دبی و گرجستان، دوره چهارم این کنفرانس با مشارکت دو دانشگاه Istanbul Sabahattin Zaim University و Kaunas University of Technology در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ مطابق ۶ سپتامبر ۲۰۱۶ در آتن یونان برگزار می شود.

علاقمندان می توانند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس یا زمینه های مرتبط است را به صورت فردی یا با مشارکت گروهی به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند. علاوه بر این، علاقمندان به این حوزه می توانند بدون ارائه مقاله، به عنوان شرکت کننده آزاد از این رویداد علمی استفاده کنند.