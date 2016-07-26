به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی در حاشیه جلسه هماهنگی استقرار گیت های ورودی و خروجی منطقه آزاداروند در محل سرسرای اجتماعات این سازمان ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش حضور هیئت های مختلف خارجی برای عقد قرارداد سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: دو شرکت بزرگ نفتی و حفاری و یک شرکت سرمایه گذار در بخش انرژی برق آمادگی ۱۰۰درصدی خود برای سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در منطقه آزاد اروند را اعلام کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد۱۴۱ درصدی سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند طی سال گذشته نسبت به مشابه سال ۹۳، افزود: سال گذشته ۵۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخشهای تجارت (۲۳ میلیون دلار) و صنعت (۳۰ میلیون دلار) جذب شد.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند اضافه کرد: در مدت یاد شده ۱۱ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی با ۱۰۹ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۳ در منطقه آزاد جذب شد که این میزان جذب در بخشهای تجارت (۹۱۳ میلیارد ریال)، صنعت (۹ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال) و خدمات (۴۲۴ میلیارد ریال) بوده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۵ هزار و ۷۴۰ نفر نیروی انسانی با ۲۹ درصد رشد در مقایسه با مدت یک ساله ۹۳، در کل منطقه مشغول به کار شده اند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سال گذشته ۱۸۱ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۱۱۰ دلاراز تولیدات منطقه آزاد اروند در بخشهای برق و صنعت با ۸۸ درصد رشد مثبت در مقایسه با سال ۹۳، از منطقه آزاداروند صادر شد.

معتمدی افزود: همچنین طی مدت مذکور، چهار هزار و ۴۱۰ تن کالای صنعتی به ارزش ۲۸ میلیون و ۱۴۹هزار و ۴۷۲ دلار، معادل ۸۴۱ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۲۳ هزار ریال وارد منطقه آزاد اروند وارد شد.

وی از صدور و یا تمدید ۸۱ فقره جواز تاسیس شرکت با ۱۰ درصد رشد در سال گذشته در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: در سال ۹۴، سه میلیون و ۱۰۸ هزار و ۸۷۶ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۳۱ دلار کالا از مرز شلمچه به عراق صادر شد که این میزان صادرات از لحاظ وزنی چهار درصد و به لحاظ ارزشی ۱۲ درصد رشد را در مقایسه با سال ۹۳ نشان می دهد.

معتمدی، میزان صادرات مجدد از مرز شلمچه به عراق در سال گذشته را ۱۶۵ تن معادل ۶ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۹۱۸ دلار عنوان کرد و ادامه داد: این میزان صادرات مجدد از نظر وزنی هزار و ۷۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۵۱۹ درصد رشد مثبت را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند، میزان صادرات کالاهای منطقه آزاد اروند را به عراق در سال ۹۴، یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۹۶۵ دلار با ۹ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۳ عنوان کرد.

وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته ۳۰۷ هزار و ۴۶۸ تن کالای تجاری تبصره ۲ وارد منطقه آزاد اروند شد که ارزشی معادل ۵۳۶ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۲۳۶ دلار داشت که این میزان کالای تجاری وارده از نظر وزنی ۵۶ درصد و از لحاظ ارزشی نیز ۳۱ درصد کاهش را در مقایسه با سال ۹۳ نشان می دهد.