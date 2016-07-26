به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران آذربایجان غربی با بیان اینکه پرونده تغییر فرمانداران و استانداران کشور به صورت کامل بسته نشده است افزود: دنیا با تغییر فصل نشان می دهد همواره بر مدار تغییر است دولت یازدهم نیز سال ۹۶ تغییراتی در تعداد محدودی از فرمانداران و استانداران انجام می دهد.

وی ناکارآمد بودن و عدم علاقه به فعالیت در کسوت فرمانداری را یکی از دلایل تغییرات عنوان کردو گفت: شرط ماندن در سمت کارآکدی و علاقمندی به کار هست کسی که این دو شرط را نداشته باشد حتما تغییر خواهد کرد.

مقیمی اجرای بهینه برنامه ها و سیاست های دولت در کنار کارآمدی لازم را شرط بقای فرمانداران واستانداران عنوان کرد و گفت: اگر فردی این دو شرط را داشته و پایبند باشد در سمت خود باقی می ماند.

احزاب می توانند در استانها شعب ایجاد کنند

وی در خصوص روند تشکیل خانه احزاب در کشور و استانها افزود: احزاب در سطح استانها نمایندگی دارند و خودشان می توانند شعبه ای از خانه احزاب در استانها داشته باشند در این راستا برخی استانها همانند خراسان رضوی در تشکیل خانه احزاب اقدام کرده اند.

مقیمی با اشاره به مشکلات پیش روی تشکیل خانه احزاب در استان‌ها عنوان کرد: در این زمینه خود احزاب باید پیشقدم شده و از طریق معاونت سیاسی استانداری، مشکلات مربوطه را حل و فصل کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام سال آینده در کشور به دلیل مصادف بودن با ماه مبارک رمضان گفت: نه انتخابات زودرسی در کشور انجام نمی گیرد ماه مبارک رمضان سال آینده شش خرداد ماه آغاز می شود و برای برگزاری انتخابات دو تاریخ قبل از ماه رمضان تعیین کرده ایم ولی هنوز تصمیم گیری نهایی نشده است.

مقیمی با بیان اینکه در دوره های قبل شاهد برگزاری انتخابات در دو خرداد و نیز ۲۹ اردیبهشت ماه نیز بودیم افزود: سال آینده نیز شرایطی فراهم می شود که انتخابات قبل از آغاز ماه مبارک رمضان برگزار شود و انتخابات زودرس نخواهیم داشت.

وی در خصوص تحرکات و سفرهای استانی زودهنگام انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری دوره پیشین کشور نیز گفت: تا امروز ایشان سخنرانی هایی که داشته اند مذهبی بوده و سخنرانی سیاسی و انتخاباتی صورت نگرفته و مجوزهایی که اخذ شده نیز در خصوص مسایل مذهبی و یادواره های شهدا بوده است.

امنیت پایدار در مرزهای کشور برقرار است

مقیمی در خصوص وضعیت مرزهای کشور و نیز توجه به معیشت مرزنشینان در استانهای مرزی کشور گفت: در حال حاضر امنیت پایدار در کشور برقرار است و ما شاهد همدلی و وفاق بین مرزنشینان هستیم همه مردم و مسئولان امنیت را در اولویت خود قرار داده اند اگر مشکلی پیش بیاید شورای تامین استان تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

معاون وزیر کشور در خصوص اتحاد و همدلی و نیز تقریب مذاهب در جامعه کنونی اظهارداشت: در این باره خوشبختانه اقوام مختلف به ویژه در استان مرزی آذربایجان‌غربی، سال‌های سال با یکدیگر زندگی کرده و تعامل بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و رویکرد دولت نیز این است که تمامی اقوام ایرانی بتوانند از حقوق شهروندی خود نهایت استفاده را ببرند.

وی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه فعال سازی بازارچه های مرزی، داد وستدهای مرزی با کارت های پیله وری عنوان کرد: دولت تمام تلاش خود را برای ایجاد امنیت و نیز تامین معیشت مرزنشینان در دستور کار خود قرار داده است.

مقیمی در خصوص فسادهای اقتصادی در کشور نیز پاسخ داد: دولت و مجلس مصمم به برچیدن فساد اقتصادی در کشور است با توجه به مطرح شدن مسئله فیش‌های نجومی برخی مسئولان، با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده که تنها سه درصد مدیران بانکی، صنعت و بیمه دارای حقوق‌ها نجومی هستند.

وی اضافه کرد: بنابراین اراده دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و هم‌اکنون دولت و مجلس بر این موضوع تلاش می‌کنند که حداقل و حداکثر حقوق مسئولان دولتی مشخص شود.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه در کشور دارای دموکراسی، نقد روزانه عملکرد دولت بسیار طبیعی است تصریح کرد: این در حالی است که دولت نیز از نقد سازنده حمایت کرده اما اگر نقد عادلانه و منصفانه و از روی تخریب باشد، نقد نیست و دولت باید از خود دفاع کند.