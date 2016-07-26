کارگاه استفاده بهینه از منابع آب شهری برگزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر اقبال شاکری با اعلام این خبر گفت: در چند روز گذشته سه تن از اساتید حوزه امور منابع آب شهری کارگاهی دو روزه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار کردند و تجربیات خود را در زمینه بهینه سازی استفاده از منابع آب شهری و تغییر روش آبیاری فضای سبز در اختیار علاقمه مندان و پژوهشگران قرار دادند.



وی ادامه داد : از آنجا که امروزه استفاده مجدد از پساب ها و نیز استفاده بهینه از منابع آبی یکی از موارد مهم در مدیریت شهری به شمار می آید لذا با هماهنگی های به عمل آمده با معاونت خدمات شهری شهرداری تهران مقرر گردید پنج شنبه آینده کارگاه نیم روزه ای با حضور این اساتید و نیز معاونین تمام مناطق شهرداری و سازمان های وابسته و نیز افراد مرتبط به میزبانی سازمان پارکها برگزار شود.



شاکری تصریح کرد: این کارگاه بسیار مفید خواهد بود که در آن تغییر الگوی کشت ، استفاده مجدد از همه منابع آب و پساب شهری موضوع مورد بحث خواهد بود.



رییس کمیته عمران شورا عنوان داشت: با توجه به کمبود منابع آب شهری و نیز با توجه به اینکه در فصل گرم و خشک سال قرار داریم لذا توجه به این موارد در مدیریت شهری یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است وامید می رود برگزاری چنین کارگاه های تخصصی مفید باشد.