به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سیف ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اینکه در لرستان مصرف نهاده های کشاورزی بالای ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: حدود ۲۴ میلیون تن غذا به ارزش ۱۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

سامانه باشگاه کشاورزان کشور افتتاح می شود

وی تراز کشاورزی در کشور را مثبت دانست و گفت: امروز صادرات در بخش کشاورزی بیشتر از واردات در این بخش شده که این امر نشان دهنده سیاست های درست، اجرای دقیق و زحمات مسئولین این حوزه است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزان کشور با اشاره به اینکه سامانه ۱۵۵۹ باشگاه کشاورزان در هفته دولت به صورت سراسری افتتاح خواهد شد، افزود: میزان خدمات این سامانه بستگی به ظرفیت ها و آمادگی های هر استان دارد.

سیف با بیان اینکه کود شیمیایی یکی از عناصر مهم و مغذی خاک است، عنوان کرد: استفاده از عناصر نیازمند هنر و دانش است که ازت، فسفات و پتاس به عنوان تغذیه گیاه مصرف می شوند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما در سال زراعی ۸۵ و ۸۶ حدود ۵۰۰ هزار تن گندم صادر کرده است، گفت: این در حالی است که نزدیک به ۴.۷ میلیون تن کود شیمیایی هم مصرف کرده ایم.

معضل تولید و عرضه کودهای کشاورزی تقلبی

وی با بیان اینکه در سال زراعی ۹۲ حدود هفت میلیون تن گندم وارد کشور شده است، اظهار داشت: سرانه تغذیه گیاهی کشور ۳۶ کیلوگرم بوده، یعنی گیاهان ما یک سوم دنیا غذا مصرف کرده اند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزان کشور با اشاره به اینکه اگر تغذیه گیاه درست نباشد به طور حتم میزان عملکرد در هکتار نیز کاهش پیدا خواهد کرده و به اقتصاد کشاورزی لطمه وارد می شود، بیان داشت: علم روز و دانش کشاورزی باید در کنار درست مصرف کردن قرار بگیرد.

سیف با بیان اینکه کودهای بیولوژیکی و آلی جایگزین کودهای شیمیایی نیستند بلکه مکمل هم هستند، تصریح کرد: این دو کود مکمل هم هستند تا بتوانند راندمان کودهای شیمیایی را بالا ببرند.

وی با اشاره به اینکه ما نسبت به میزان تولیدمان تغذیه گیاهی کمتری مصرف می کنیم، گفت: این امر باعث از بین رفتن عناصر خاک و فرسایش خاک خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزان کشور با بیان اینکه درصورتی که چندین شرکت همانند شرکت خدمات حمایتی کشاورزان شکل بگیرد از آن استقبال خواهیم کرد، افزود: در این صورت کشاورزان می توانند با شرکتی که خدمات بیشتری ارائه می دهد ارتباط برقرار کنند و کشاورزان قدرت انتخاب بیشتری دارند.

سیف با اشاره به تولید کودهای تقلبی عنوان کرد: برای رفع این موضوع برنامه های موثری در سیستم ثبت شده است.

پیش بینی کارت اعتباری برای کشاورزان

وی با بیان اینکه اگر مطالبه کشاورزان بالا برود معضل تقلب نیز حذف خواهد شد، گفت: در سامانه ۱۵۵۹ کشاورزان می توانند در کمترین وقت و با کمترین هزینه از خدمات شرکت بهرمند شوند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزان کشور به وجود افراد سودجو در رابطه با عرضه کودهای تقلبی اشاره کرد و بیان داشت: در مبانی علم اقتصاد اطلاعات باعث راندمان اقتصای می شوند.

سیف با بیان اینکه سامانه ۱۵۵۹ همانند ویترینی برای ارتباط ما با کشاورزان است، افزود: کشاورزان در این سامانه می توانند خدماتی از قبیل اطلاعات در حوزه هواشناسی، خدمات فنی نظیر آزمون های خاک، آب و مشاوره، خدمات پس از فروش به کشاورزان، سفارش و خرید تلفنی برای اعضای باشگاه ارائه دهند و در نهایت ما تلاش کرده ایم با همکاری بانک کشاورزی کارت اعتباری که وسیله ایی ارتباطی بین ما و کشاورزان است را تهیه کنیم.

وی بیان داشت: کشورهای بزرگ را بنگاه های بزرگ قدرتمند می کنند چرا که در دنیا یاد گرفته اند بزرگان می توانند بهره وری را گسترش دهند لذا افراد باید نگاهشان را به مقوله خصوصی سازی تغییر دهند.