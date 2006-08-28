نخست وزير ژاپن راهي آسياي ميانه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، جونيچيرو كويزومي كه ماه آينده از سمت خود كنار خواهد رفت طي سفر چهار روزه خود به آسياي ميانه ، نشستهايي را با اسلام كريموف رئيس جمهوري ازبكستان و نورسلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان برگزارخواهد كرد .



كويزومي و نظربايف توافقنامه اي را درجهت اعزام كارشناسان ژاپني براي كمك به توسعه نيروگاه هسته اي قزاقستان اعلام خواهند كرد .

كويزومي پيش ازعزيمت به اين منطقه كه چين نيز در آنجا در جستجوي انرژي براي اقتصاد روبه رشد و تشنه خود است، اظهار داشت :" ما نيازمند تنوع در استراتژي انرژي خود هستيم ".



وي افزود :" ژاپن خواهان ايجاد روابط خوب با قزاقستان و ازبكستان است كه هر دو از منابع سرشارانرژي برخوردارند.



علاوه بر مسئله انرژي ، انتظار مي رود كه مذاكرات در ازبكستان بر نياز به دموكراسي و رعايت حقوق بشر متمركز باشد .



ژاپن به شدت وابسته به واردات انرژي از كشورهاي خارجي است و تقريبا تمام انرژي مورد نياز خود را ازخاورميانه به ويژه ايران تامين مي كند.

ژاپن كه مانند چين از مشتريان عمده انرژي ايران است، در جستجوي منابع ديگر انرژي در مناطق ديگر به ويژه منطقه نفت خيز آسياي ميانه است، زيرا ازاين واهمه دارند كه ايران به خاطر برنامه هسته ايش با تحريمهاي بين المللي احتمالي روبرو شود .



چين و روسيه در قالب سازمان همكاري شانگهاي نفوذ اقتصادي خود را در كشورهاي آسياي ميانه تقويت كرده اند.