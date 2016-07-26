دانش آموزان جهادگراستان درساخت۱۰واحد مسکن مددجویی مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با مسئولین اردوهای جهادی استان افزود: با یاری و مدد این گروهها، مسکنهای مددجویی باید با رعایت مسائل فنی و استحکام مناسب ساخت و سازها احداث شود.

وی بیان داشت: حمایت گروههای جهادی بسیاری از مشکلات و نیازمندیهای در مناطق محروم را مرتفع و هزینه ساخت واحدهای مسکونی را نیز کاهش می دهد.

محبی تصریح کرد: با مدد گروههای جهادی واحدهای مددجویی بیشتری برای مددجویان ساخته می شود.

محبی افزود: رفع محرومیت وایجاد امکانات اولیه زندگی برای مددجویان نیازمند همت وتلاش گروهی در استان است.

مدیر اردوهای جهادی دانش آموزی استان نیز در این نشست گفت: ۷۰ دانش آموز از گروههای جهادی به مناطق محروم اعزام می شوند.

احمدزاده افزود: گروههای جهادی در مناطق محروم استان و روستاهای دورافتاده در احداث پروژه های عمرانی، تکمیل یا تعمیر طرحهای آبرسانی، ساخت مسجد، طرحهای بهداشتی و درمانی و خدمات پزشکی عمومی و تخصصی مشارکت می کنند.

وی آموزش و کار آفرینی را از اهداف اعزام گروه های جهادی به این مناطق عنوان کرد و گفت: توسعه فرهنگ محرومیت زدایی در بین جوانان و ایجاد روحیه سازندگی و امید رسالت گروههای مختلف جهادی در استان است.