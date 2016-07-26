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۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

دانش آموزان جهادگراستان درساخت۱۰واحد مسکن مددجویی مشارکت می کنند

دانش آموزان جهادگراستان درساخت۱۰واحد مسکن مددجویی مشارکت می کنند

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰ واحد مسکن مددجویی با همکاری گروههای جهادی دانش آموزی در استان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با مسئولین اردوهای جهادی استان افزود: با یاری و مدد این گروهها، مسکنهای مددجویی باید با رعایت مسائل فنی و استحکام مناسب ساخت و سازها احداث شود.

وی بیان داشت: حمایت گروههای جهادی بسیاری از مشکلات و نیازمندیهای در مناطق محروم را مرتفع و هزینه ساخت واحدهای مسکونی را نیز کاهش می دهد.

محبی تصریح کرد: با مدد گروههای جهادی واحدهای مددجویی بیشتری برای مددجویان ساخته می شود.

محبی افزود: رفع محرومیت وایجاد امکانات اولیه زندگی برای مددجویان نیازمند همت وتلاش گروهی در استان است.

مدیر اردوهای جهادی دانش آموزی استان نیز در این نشست گفت: ۷۰ دانش آموز از گروههای جهادی به مناطق محروم اعزام می شوند.

احمدزاده افزود: گروههای جهادی در مناطق محروم استان و روستاهای دورافتاده در احداث پروژه های عمرانی، تکمیل یا تعمیر طرحهای آبرسانی، ساخت مسجد، طرحهای بهداشتی و درمانی و خدمات پزشکی عمومی و تخصصی مشارکت می کنند.

وی آموزش و کار آفرینی را از اهداف اعزام گروه های جهادی به این مناطق عنوان کرد و گفت: توسعه فرهنگ محرومیت زدایی در بین جوانان و ایجاد روحیه سازندگی و امید رسالت گروههای مختلف جهادی در استان است.

کد مطلب 3724641

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