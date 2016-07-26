خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: نگارخانه خطایی اردبیل دو سال بعد از نمایشگاه سنگهای قیمتی بار دیگر به درخشش در و گوهرهای سبلان آراسته شد.
در نمایشگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که به همت یکی از گوهرشناسان دایر شده است، اعجازهای کمتر شناخته شده اردبیل رخنمایی میکند.
به تعبیر کارشناسان هر یک از سنگهای قیمتی شناخته شده در اردبیل اگر در مناطق دیگر و به ویژه کشورهای اروپایی کشف میشد هم در نگهداری و هم در سود آفرینی اقتصادی آن برنامهریزیهای گسترده صورت میگرفت.
با این وجود در خود استان اردبیل حتی تراش سنگهای قیمتی عمری کمتر از انگشتان یک دست دارد و به تعبیری هنوز مسیر سنگهای قیمتی مشخص و مدون نیست.
عقیق نوار آبی به تائید دانشمندان آلمانی رسید
گوهرشناس اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر به شناسایی ۶۳ مورد عقیق در گستره جغرافیایی استان اردبیل اشاره کرد.
عبدالحسین بدایتی مستعدترین جغرافیای استان برای سنگهای قیمتی را شهرستان خلخال عنوان و اضافه کرد: از جمله در نوار قزل اوزن عقیقی با نام نوار آبی که رگههای آبیرنگ دارد شناسایی شده است.
به گفته سنگتراش اردبیلی نمونه این سنگ به مراکز تحقیقاتی گوهرشناسی در آلمان ارسال شده و بر اساس اعلام نظر آن ها مرغوبترین و شفافترین عقیق نوار آبی دنیا متعلق به شهرستان خلخال است.
در وضعیتی که حتی بسیاری از مسئولان این شهرستان اطلاعی از این قابلیت خدادادی ندارند، بدایتی به ضرورت ثبت این سنگ قیمتی به نام استان تأکید دارد.
وی افزود: علاوه بر عقیق، فیروزه در مشگین شهر و رز کوارتز در بزقوش نیز در مقایسه با هم خانواده خود در مناطق دیگر قابلتوجه و متمایز است و باید برای ثبت آن اقدام شود.
فسیلهایی که به سنگ قیمتی تبدیل میشوند
بدایتی موفق شده است در سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ تسبیح میخکوب نقره، برنز و طلای خود را به ثبت برساند. موضوعی که نشان میدهد حتی در ثبت آثار طبیعی و صنایعدستی بخش خصوصی به مراتب بهتر و سریعتر از بخش دولتی اقدام میکند.
گوهرشناس اردبیلی اعجاز این استان را صرفاً در سنگهای معدنی آن نمیداند. وی با اشاره به نمونه فسیلهای درخت، حلزون و صدف که به سنگ عقیق تبدیل شدهاند، تصریح کرد: بعد از تبخیر شدن اجزای موجود جاندار، اتمهای آن به کانیها تبدیل شده و در ادامه سنگهای قیمتی بعد از میلیونها سال از دل فسیلها بیرون میجوشد.
وی افزود: چنین آثاری در جغرافیای اردبیل مهر تائید سابقه تاریخی آن است و لازم است با پاسداشت آن زمینه معرفی گسترده و مطالعات جامع باستانشناسی و تاریخی فراهم شود.
بیتوجهی به کاربریهای منحصربهفرد سنگهای قیمتی
هر چند مطالعات زونهای معدنی اردبیل با سرعت لاکپشتی به دستاوردهای مثبتی رسیده و رگه مواد معدنی گرانبها را تائید میکند، اما در عین حال دغدغه کارشناسان از بیتوجهی به سود آفرینی اقتصادی سنگهای قیمتی است.
بطوریکه کلسید شناسایی شده اردبیل در مناطق دیگر جهان به عنوان ماده اولیه مواد آرایشی به قیمت گزاف به فروش میرسد و در عین حال هیچ برنامهای برای ساماندهی بازار سنگهای قیمتی وجود ندارد.
علاوه بر این سنگ فلورین که برای خمیر دندان مورد استفاده قرار می گیرد در کمال ناباروری در اردبیل کشف شده است و چاره کاری برای بازار آن پیشنهاد نمیشود.
به گفته بدایتی زمانی گمان میبردند اردبیل ابسیدین ندارد اما در منطقه اصلاندوز و کورائیم نیر این سنگ را کشف کردیم و اندازه قطعات آن به مراتب بزرگتر از موارد مشابه در نقاط دیگر جهان است.
دامنه سبلان آتشفشان مملو از گنجهای نهان است که نیازمند برنامهریزی است تا سطح جهانی مسیر معرفی و فروش خود را پیدا کند.
کارشناسان معتقدند برگزاری نمایشگاههایی به فاصلههای زمانی بلندمدت نمیتواند راهکار قانعکنندهای برای معرفی سنگهای قیمتی به شمار آید. گنجینههایی که هر از گاهی گرفتار دام دلالان میشود متعلق به مردم این دیار است و انتظار میرود برای هدایت صحیح اقتصاد آن برنامهریزی شود.
نمایشگاه سنگهای قیمتی عبدالحسین بدایتی به همراه ورکشاپ تراش سنگهای قیمتی تا ۱۰ مرداد ماه آماده بازدید گردشگران و شهروندان اردبیلی است.
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